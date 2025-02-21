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Posted 21 февраля, 09:00

Published 21 февраля, 09:00

Modified 21 февраля, 09:02

Updated 21 февраля, 09:02

Кубок Гагарина в спорткомплексе «Восточный»: Момент, который останется в сердцах

Кубок Гагарина в спорткомплексе «Восточный»: Момент, который останется в сердцах

21 февраля 2025, 09:00
Фото: АО «Восточный Порт».
Сюжет
Спорт
Уникальный кубок, символ победы и духа настоящего спорта, был привезён в Находку олимпийским чемпионом и чемпионом мира Сергеем Светловым. Встреча с легендой хоккея стала ключевым событием мероприятия.

17 февраля в «Восточном» царила атмосфера ожидания и радости. Юные хоккеисты с восторгом торопились попасть в Ледовый комплекс — ведь там их ждала удивительная встреча. Будущие чемпионы не могли упустить возможность прикоснуться к мечте, познакомиться с прославленным хоккеистом, сделать долгожданное фото и лично поучаствовать в мастер-классе.

В своём приветственном слове управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак подчеркнул значимость события для юных спортсменов:

— Мы считаем, что такие мероприятия играют важнейшую роль в воспитании подрастающего поколения. Я верю, что сегодняшний день станет для наших ребят моментом, когда мечта превратится в цель, а цель — в реальность. Давайте поддержим молодёжь, вдохновимся энергией хоккейной легенды и вместе покажем, что в Находке рождаются не просто хоккеисты — здесь рождаются настоящие герои!
Фото: АО «Восточный Порт»

Торжественная встреча в Ледовом спортивном комплексе «Восточный» стала символическим актом передачи эстафеты от поколения легенд к молодым талантам. Сергей Светлов лично представил юным хоккеистам главный трофей Континентальной хоккейной лиги, передав им миссию продолжения славных традиций российского хоккея.

Фото: АО «Восточный Порт»

Это событие подчёркивает важность развития спорта в Находке и формирования культуры победителей. Вера в себя, трудолюбие и стремление к целям — основа будущих триумфов.

Мы уверены, среди сегодняшних участников есть будущие звёзды, которые с честью будут защищать цвета национальной команды!

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