Кубок Гагарина в спорткомплексе «Восточный»: Момент, который останется в сердцах

Posted 21 февраля, 09:00
Published 21 февраля, 09:00
Modified 21 февраля, 09:02
Updated 21 февраля, 09:02
17 февраля в «Восточном» царила атмосфера ожидания и радости. Юные хоккеисты с восторгом торопились попасть в Ледовый комплекс — ведь там их ждала удивительная встреча. Будущие чемпионы не могли упустить возможность прикоснуться к мечте, познакомиться с прославленным хоккеистом, сделать долгожданное фото и лично поучаствовать в мастер-классе.
В своём приветственном слове управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак подчеркнул значимость события для юных спортсменов:
— Мы считаем, что такие мероприятия играют важнейшую роль в воспитании подрастающего поколения. Я верю, что сегодняшний день станет для наших ребят моментом, когда мечта превратится в цель, а цель — в реальность. Давайте поддержим молодёжь, вдохновимся энергией хоккейной легенды и вместе покажем, что в Находке рождаются не просто хоккеисты — здесь рождаются настоящие герои!
Торжественная встреча в Ледовом спортивном комплексе «Восточный» стала символическим актом передачи эстафеты от поколения легенд к молодым талантам. Сергей Светлов лично представил юным хоккеистам главный трофей Континентальной хоккейной лиги, передав им миссию продолжения славных традиций российского хоккея.
Это событие подчёркивает важность развития спорта в Находке и формирования культуры победителей. Вера в себя, трудолюбие и стремление к целям — основа будущих триумфов.
Мы уверены, среди сегодняшних участников есть будущие звёзды, которые с честью будут защищать цвета национальной команды!