Кубок Гагарина в спорткомплексе «Восточный»: Момент, который останется в сердцах

17 февраля в «Восточном» царила атмосфера ожидания и радости. Юные хоккеисты с восторгом торопились попасть в Ледовый комплекс — ведь там их ждала удивительная встреча. Будущие чемпионы не могли упустить возможность прикоснуться к мечте, познакомиться с прославленным хоккеистом, сделать долгожданное фото и лично поучаствовать в мастер-классе.