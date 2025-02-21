Легковушка на полной скорости врезалась в самосвал на трассе в Приморье — видео

Posted 21 февраля, 05:44
Published 21 февраля, 05:44
Modified 21 февраля, 05:46
Updated 21 февраля, 05:46
В объектив видеорегистратора попал момент жесткой аварии. Легковой автомобиль на высокой скорости вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик. Подписчики новых медиа рассказали, что авария случилась на федеральной трассе около села Тамга в Лесозаводском районе.
Почему водитель выехал со своей полосы? — Остается только догадываться. О пострадавших не сообщается. Но, судя по кадрам, ДТП было жутким, легковушка серьезно пострадала.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как самосвал притерся с «Витцом» и спровоцировал столпотворение во Владивостоке.