Легковушка на полной скорости врезалась в самосвал на трассе в Приморье — видео

В объектив видеорегистратора попал момент жесткой аварии. Легковой автомобиль на высокой скорости вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик. Подписчики новых медиа рассказали, что авария случилась на федеральной трассе около села Тамга в Лесозаводском районе.