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Posted 21 февраля, 05:44

Published 21 февраля, 05:44

Modified 21 февраля, 05:46

Updated 21 февраля, 05:46

Чудовищное лобовое ДТП произошло на федеральной трассе в Приморском крае

Легковушка на полной скорости врезалась в самосвал на трассе в Приморье — видео

21 февраля 2025, 05:44
Фото: vostokmedia.com.

Чудовищное лобовое ДТП произошло на федеральной трассе в Приморском крае

Сюжет
ДТП
Кроссовер внезапно выскочил на встречку и столкнулся с многотонником в Приморье. Момент страшного инцидента попал на камеру видеорегистратора.

В объектив видеорегистратора попал момент жесткой аварии. Легковой автомобиль на высокой скорости вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик. Подписчики новых медиа рассказали, что авария случилась на федеральной трассе около села Тамга в Лесозаводском районе.

Почему водитель выехал со своей полосы? — Остается только догадываться. О пострадавших не сообщается. Но, судя по кадрам, ДТП было жутким, легковушка серьезно пострадала.

Видео: dpskontrol_125rus.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как самосвал притерся с «Витцом» и спровоцировал столпотворение во Владивостоке.

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