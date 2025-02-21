Лисичка взяла спички: силовики ищут подозрительную поджигательницу в Приморье

Posted 21 февраля, 03:17
Published 21 февраля, 03:17
Modified 21 февраля, 03:19
Updated 21 февраля, 03:19
В Уссурийске девушка подожгла мусорный контейнер, затем сняла процесс на камеру. Возмутительный инцидент вызвал немало вопросов у жильцов многоэтажки, рядом с которой расположена площадка для вывоза ТБО. К слову, теперь даму разыскивают и силовики.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что правоохранители уже разбираются в обстоятельствах происшествия и разыскивают горожанку, которая попала на камеру видеонаблюдения.
«По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение», — отметили в пресс-службе полиции.
Жители региона тоже отреагировали на странный инцидент.
«Неужели кто-то готов платить за такие поступки?»;
«Реально будто фотоотчет кому-то щелкнула»;
«Зачем ей это?»
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае пожарные бросились к полыхающему автобусу, увидев жуткие кадры в соцсетях.