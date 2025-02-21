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Posted 21 февраля, 03:17

Published 21 февраля, 03:17

Modified 21 февраля, 03:19

Updated 21 февраля, 03:19

Девушку, устроившую поджог, разыскивают в Приморском крае

Лисичка взяла спички: силовики ищут подозрительную поджигательницу в Приморье

21 февраля 2025, 03:17
Фото: 1MI.

Девушку, устроившую поджог, разыскивают в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Резонансный инцидент с возгоранием мусорной площадки набирает обороты в Приморье. Полицейские уже начала поиски хулиганки.

В Уссурийске девушка подожгла мусорный контейнер, затем сняла процесс на камеру. Возмутительный инцидент вызвал немало вопросов у жильцов многоэтажки, рядом с которой расположена площадка для вывоза ТБО. К слову, теперь даму разыскивают и силовики.

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В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что правоохранители уже разбираются в обстоятельствах происшествия и разыскивают горожанку, которая попала на камеру видеонаблюдения.

«По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение», — отметили в пресс-службе полиции.

Жители региона тоже отреагировали на странный инцидент.

«Неужели кто-то готов платить за такие поступки?»;
«Реально будто фотоотчет кому-то щелкнула»;
«Зачем ей это?»

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае пожарные бросились к полыхающему автобусу, увидев жуткие кадры в соцсетях.

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