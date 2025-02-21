Лисичка взяла спички: силовики ищут подозрительную поджигательницу в Приморье

В Уссурийске девушка подожгла мусорный контейнер, затем сняла процесс на камеру. Возмутительный инцидент вызвал немало вопросов у жильцов многоэтажки, рядом с которой расположена площадка для вывоза ТБО. К слову, теперь даму разыскивают и силовики.