«Малина-Лайф» или «Обман-Лайф»: появилось видео со «Дня открытых дверей» в недострое

Posted 21 февраля, 03:55
Published 21 февраля, 03:55
Modified 21 февраля, 03:55
Updated 21 февраля, 03:55
Приморский край, земля обетованная для тех, кто мечтает о домике у моря и уединении с природой, в очередной раз стал ареной финансовых баталий. Местные жители, влекомые обещаниями райской жизни в коттеджных поселках «Эко-Лайф» и «Малина-Лайф», оказались втянуты в историю, которая больше напоминает авантюрный роман с элементами хоррора, чем счастливое новоселье. И пока правоохранительные органы разбираются в хитросплетениях строительных схем, в сети появилось видео, запечатлевшее один из самых циничных моментов этой драмы — «день открытых дверей» в недостроенном «Малина-Лайфе».
Для десятков приморских семей мечта о жизни в коттеджных поселках «Эко-Лайф» и «Малина-Лайф» обернулась кошмаром наяву. Вложив последние сбережения, оформив ипотеки и заложив квартиры, они столкнулись с суровой реальностью: вместо обещанных коттеджей их ждали лишь голые стены, недоделки и огромные долги. По предварительным данным, число обманутых клиентов уже перевалило за тридцать, и эта цифра продолжает расти, словно грибы после дождя. По словам представителей прокуратуры, на этой неделе еще 24 человека планируют обратиться в правоохранительные органы. Общая сумма ущерба пока не установлена, но, судя по масштабам бедствия, речь идет о десятках миллионов рублей.
Но вернемся к нашему «дню открытых дверей». Видео, появившееся в телеграм-канале «Недвижка | Владивосток», вызывает скорее горький смех сквозь слезы, чем зависть. На кадрах видно, как потенциальные покупатели (теперь уже, скорее, обманутые клиенты) с энтузиазмом осматривают недостроенные дома, а «организаторы» мероприятия потчуют их шашлыками… из контейнера! Особую пикантность добавляют подарки, вручаемые гостям — судя по всему, распечатанные на принтере сертификаты, заламинированные в мультифору. И все это действо происходит на фоне зияющих дыр в стенах и хаотично разбросанных строительных материалов.
Пользователи соцсетей не остались равнодушными к увиденному. «За печеньки народ и не на такое готов… проходили.», — пишет один из комментаторов. Другой добавляет: «В Майские Указы больше людей верило». А кто-то и вовсе обращает внимание на очевидные недостатки строительства: «То есть вот это (указывает на швы между блоками. прим.ред.) никого не смутило?».
Словом, «День открытых дверей» в «Малина-Лайфе» — это яркая иллюстрация того, как красивая картинка может обернуться горьким разочарованием. И хотя шашлыки, возможно, были вкусными, а подарки — оригинальными, вряд ли это утешит тех, кто остался без денег и без крыши над головой. «Дорогой фуршет получился…» — резюмирует один из пользователей.
В этой истории остается надеяться, что правоохранительные органы доведут дело до конца, виновные понесут заслуженное наказание, а обманутые клиенты хотя бы частично смогут вернуть свои деньги. Иначе приморская сказка о домике у моря навсегда останется лишь горьким воспоминанием о шашлыках из контейнера и мечтах, разбившихся о суровую реальность.
Напомним, что пока следствие пытается докопаться до истины, один из предполагаемых «героев» этой истории решил не терять времени даром. По данным прокуратуры, он предпринял попытку избавиться от дорогостоящего имущества, провернув фиктивную сделку. Ну, а что? Пока суд да дело, имущество тю-тю! Как говорится, «не пойман — не вор, а пойман — не мошенник». Прокуратуре удалось арестовать внушительный автопарк, принадлежащий фигурантам дела, в котором обнаружились не только рабочие лошадки вроде Mitsubishi Delica и Nissan Mistral, но и настоящий «король дороги»… Подробнее об этом читайте в предыдущем материале редакции «Восток-Медиа».