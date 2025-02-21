«Малина-Лайф» или «Обман-Лайф»: появилось видео со «Дня открытых дверей» в недострое

Напомним, что пока следствие пытается докопаться до истины, один из предполагаемых «героев» этой истории решил не терять времени даром. По данным прокуратуры, он предпринял попытку избавиться от дорогостоящего имущества, провернув фиктивную сделку. Ну, а что? Пока суд да дело, имущество тю-тю! Как говорится, «не пойман — не вор, а пойман — не мошенник». Прокуратуре удалось арестовать внушительный автопарк, принадлежащий фигурантам дела, в котором обнаружились не только рабочие лошадки вроде Mitsubishi Delica и Nissan Mistral, но и настоящий «король дороги»… Подробнее об этом читайте в предыдущем материале редакции «Восток-Медиа».