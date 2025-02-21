Масленичная неделя 2025 по дням в Приморье — что делать в каждый день праздника

Posted 21 февраля, 01:20
Published 21 февраля, 01:20
Modified 21 февраля, 01:20
Updated 21 февраля, 01:20
Масленица — это не просто народные гуляния, это древний славянский праздник, уходящий корнями в языческое прошлое. С приходом христианства он органично вплелся в православную культуру, став преддверием Великого поста и символом прощания с зимой и встречи долгожданной весны. В 2025 году Масленичная неделя обещает быть насыщенной событиями, а корреспонденты «Восток-Медиа» расскажут, как провести каждый день, чтобы почувствовать дух праздника и прикоснуться к традициям наших предков.
Масленичная неделя в 2025 году начнется в понедельник, 24 февраля, и завершится в воскресенье, 2 марта. Как и встарь, каждый день имеет свое название, значение и ритуалы. Условно неделю делят на две части: Узкая Масленица (первые три дня) и Широкая Масленица (оставшиеся четыре).
Первый день Масленичной недели — время активной подготовки к главным гуляниям. В старину в этот день мужчины занимались строительством снежных городков и крепостей, а также изготавливали чучело Масленицы, которое впоследствии сжигалось на проводах зимы. Женщины посвящали время выпечке блинов — символа солнца и приближающейся весны. Дети развлекались, катаясь на качелях, веря, что чем выше они взлетят, тем богаче будет урожай в этом году.
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Второй день Масленицы — время для игр, забав и хождения в гости. Это отличный повод для веселых посиделок с друзьями и близкими, угощения блинами и другими лакомствами. В старину во вторник устраивали смотрины невест, а молодые люди гадали на характер будущей супруги по начинке блинов. Считалось, что творожная начинка говорит о покладистости характера.
Чем заняться в Приморье:
Среда на Масленичной неделе — это день, когда зять идет в гости к теще на блины. Тёща должна накормить зятя до отвала, демонстрируя свою любовь и расположение. Считалось, что чем больше блинов съест зять, тем счастливее будет брак его дочери.
Чем заняться в Приморье:
Четверг — начало Широкой Масленицы, время всеобщего веселья и народных гуляний. В этот день люди выходили на улицы, чтобы кататься с горок, штурмовать снежные крепости, водить хороводы, петь масленичные песни и участвовать в различных конкурсах.
Чем заняться в Приморье:
В пятницу зять приглашает тёщу в гости на блины, но теперь уже блины печет его жена, используя посуду, присланную тёщей накануне. Тесть же присылает муку и масло для выпечки. Это день, когда тёща и зять могут укрепить свои отношения и провести время вместе.
Чем заняться в Приморье:
В субботу невестка приглашает в гости золовок (сестер мужа) и других родственников мужа. В этот день принято дарить подарки и угощать блинами. Если в течение года кто-то обручился, молодоженов чествовали особым образом: они должны были целоваться, стоя на ледяной горке, пока зрители не разрешат им остановиться.
Чем заняться в Приморье:
Последний день Масленичной недели — это время покаяния, прощения и прощания с зимой. В этот день принято просить друг у друга прощения за все обиды и прегрешения, а также сжигать чучело Масленицы, символизируя окончание зимы и начало весны.
Чем заняться в Приморье:
Ранее «Восток-Медиа» писало, что, по мнению экспертов, приготовление традиционных блинов к Масленице в 2025 году может обойтись россиянам дороже, чем в прошлом году. Причиной тому — рост цен на основные ингредиенты, необходимые для этого популярного угощения. Так, по расчетам аналитиков, порция из 18-20 блинов может стоить примерно на 30% дороже, чем в прошлом году.