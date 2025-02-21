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Posted 21 февраля, 01:20

Published 21 февраля, 01:20

Modified 21 февраля, 01:20

Updated 21 февраля, 01:20

Масленичная неделя 2025 по дням в Приморье — что делать в каждый день праздника

Масленичная неделя 2025 по дням в Приморье — что делать в каждый день праздника

21 февраля 2025, 01:20
Фото: 1MI.
Сюжет
Праздник
В преддверии весны Приморье готовится к одному из самых ярких и любимых народных праздников — Масленице. С 24 февраля по 2 марта 2025 года жителей и гостей края ждет неделя веселья, обрядов и, конечно же, ароматных блинов. Что делать в каждый день праздника — читайте в материале «Восток-Медиа».

Масленица — это не просто народные гуляния, это древний славянский праздник, уходящий корнями в языческое прошлое. С приходом христианства он органично вплелся в православную культуру, став преддверием Великого поста и символом прощания с зимой и встречи долгожданной весны. В 2025 году Масленичная неделя обещает быть насыщенной событиями, а корреспонденты «Восток-Медиа» расскажут, как провести каждый день, чтобы почувствовать дух праздника и прикоснуться к традициям наших предков.

Масленичная Неделя 2025: От «Встречи» до «Проводов»

Масленичная неделя в 2025 году начнется в понедельник, 24 февраля, и завершится в воскресенье, 2 марта. Как и встарь, каждый день имеет свое название, значение и ритуалы. Условно неделю делят на две части: Узкая Масленица (первые три дня) и Широкая Масленица (оставшиеся четыре).

Подробный Календарь Масленичной Недели:

Понедельник, 24 февраля — «Встреча»: Подготовка к Празднику

Фото: 1MI

Первый день Масленичной недели — время активной подготовки к главным гуляниям. В старину в этот день мужчины занимались строительством снежных городков и крепостей, а также изготавливали чучело Масленицы, которое впоследствии сжигалось на проводах зимы. Женщины посвящали время выпечке блинов — символа солнца и приближающейся весны. Дети развлекались, катаясь на качелях, веря, что чем выше они взлетят, тем богаче будет урожай в этом году.

Чем заняться в Приморье:

    • Посетите мастер-классы по изготовлению чучела Масленицы и украшению блинов, которые наверняка будут организованы в городских парках и домах культуры.
    • Примите участие в строительстве снежной крепости, если позволит погода. (спойлер: далеко не везде в Приморье есть снег).
    • Начните экспериментировать с рецептами блинов, чтобы порадовать близких в течение всей недели.

Вторник, 25 февраля — «Заигрыши»: Веселье и Знакомства

Фото: 1MI

Второй день Масленицы — время для игр, забав и хождения в гости. Это отличный повод для веселых посиделок с друзьями и близкими, угощения блинами и другими лакомствами. В старину во вторник устраивали смотрины невест, а молодые люди гадали на характер будущей супруги по начинке блинов. Считалось, что творожная начинка говорит о покладистости характера.

Чем заняться в Приморье:

      • Посетите весёлые игры, старинные забавы и чаепитие с блинами в Музее Арсеньева (пройдут со 24 февраля по 2 марта в в филиалах Музея-заповедника истории Дальнего Востока, сообщает «Культурное Приморье»).
      • Примите участие в конкурсах и играх на свежем воздухе.
      • Устройте вечеринку с блинами и гаданиями для своих друзей.

 

Среда, 26 февраля — «Лакомка»: Блины от Тёщи

Фото: 1MI

Среда на Масленичной неделе — это день, когда зять идет в гости к теще на блины. Тёща должна накормить зятя до отвала, демонстрируя свою любовь и расположение. Считалось, что чем больше блинов съест зять, тем счастливее будет брак его дочери.

Чем заняться в Приморье:

        • Порадуйте свою тёщу визитом и, конечно же, отведайте её фирменные блины.
        • Если вы тёща, приготовьте для зятя блины по особому рецепту, чтобы показать свою заботу.
        • Посетите кулинарные мастер-классы, чтобы узнать новые рецепты блинов и начинок. (Либо же загляните в Интернет — там полно разных рецептов).

Четверг, 27 февраля — «Разгуляй»: Широкие Гуляния

Фото: 1MI

Четверг — начало Широкой Масленицы, время всеобщего веселья и народных гуляний. В этот день люди выходили на улицы, чтобы кататься с горок, штурмовать снежные крепости, водить хороводы, петь масленичные песни и участвовать в различных конкурсах.

Чем заняться в Приморье:

    • Примите участие в традиционных масленичных забавах: перетягивании каната, беге в мешках, лазании на столб за призами.
    • Покатайтесь на санях, лыжах или коньках, если позволит погода.

Пятница, 28 февраля — «Тёщины Вечёрки»: Ответный Визит

Фото: Изображение Midjourney

В пятницу зять приглашает тёщу в гости на блины, но теперь уже блины печет его жена, используя посуду, присланную тёщей накануне. Тесть же присылает муку и масло для выпечки. Это день, когда тёща и зять могут укрепить свои отношения и провести время вместе.

Чем заняться в Приморье:

      • Пригласите тёщу на «Тёщины вечёрки» и порадуйте её вкусными блинами и приятной компанией.
      • Если вы тёща, дайте дочери совет по приготовлению блинов, чтобы они получились особенно вкусными.
      • Проведите вечер в кругу семьи, играя в настольные игры и рассказывая интересные истории.

Суббота, 1 марта — «Золовкины Посиделки»: Праздник Молодежи

В субботу невестка приглашает в гости золовок (сестер мужа) и других родственников мужа. В этот день принято дарить подарки и угощать блинами. Если в течение года кто-то обручился, молодоженов чествовали особым образом: они должны были целоваться, стоя на ледяной горке, пока зрители не разрешат им остановиться.

Чем заняться в Приморье:

    • Пригласите в гости золовок и других родственников мужа на «Золовкины посиделки».
    • Подарите им небольшие подарки в знак внимания и уважения.
    • Если среди ваших знакомых есть молодожены, организуйте для них чествование по старинному обычаю (если они не против, конечно).

Воскресенье, 2 марта — «Проводы Масленицы» или «Прощёное Воскресенье»: Очищение и Прощение

Последний день Масленичной недели — это время покаяния, прощения и прощания с зимой. В этот день принято просить друг у друга прощения за все обиды и прегрешения, а также сжигать чучело Масленицы, символизируя окончание зимы и начало весны.

Чем заняться в Приморье:

    • Примите участие в церемонии сожжения чучела Масленицы, которая будет проходить в центральных парках и на площадях городов Приморья. (во Владивостоке — 2 марта, 12:00–16:00 на площади Спортивной Гавани).
    • Попросите прощения у своих близких за все обиды и простите тех, кто обидел вас.
    • Подготовьтесь к Великому посту, очистив свой разум и душу от негативных мыслей.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что, по мнению экспертов, приготовление традиционных блинов к Масленице в 2025 году может обойтись россиянам дороже, чем в прошлом году. Причиной тому — рост цен на основные ингредиенты, необходимые для этого популярного угощения. Так, по расчетам аналитиков, порция из 18-20 блинов может стоить примерно на 30% дороже, чем в прошлом году.

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#Общество#Спецпроекты#Дальний Восток#Праздник#Масленица#Приморский край#Блины
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