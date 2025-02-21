Масленичная неделя 2025 по дням в Приморье — что делать в каждый день праздника

Первый день Масленичной недели — время активной подготовки к главным гуляниям. В старину в этот день мужчины занимались строительством снежных городков и крепостей, а также изготавливали чучело Масленицы, которое впоследствии сжигалось на проводах зимы. Женщины посвящали время выпечке блинов — символа солнца и приближающейся весны. Дети развлекались, катаясь на качелях, веря, что чем выше они взлетят, тем богаче будет урожай в этом году.