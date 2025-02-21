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Posted 21 февраля, 11:11

Published 21 февраля, 11:11

Modified 21 февраля, 11:11

Updated 21 февраля, 11:11

Медиахолдинг 1MI сменил учредителя

Медиахолдинг 1MI сменил учредителя

21 февраля 2025, 11:11
Сеть общественно-политических СМИ 1MI объединилась с медиахолдингом МАЕР — одним из крупнейших федеральных рекламных операторов. Сделка открывает новые перспективы для развития цифровых медиа и расширения аудитории.

Как отметил совладелец и генеральный директор МАЕР Константин Майор, объединение ресурсов двух холдингов позволит создать проекты нового уровня и укрепит позиции региональных изданий. Кроме того, компании планируют интеграцию в единую цифровую экосистему.

«Приобретение медиаактивов 1MI позволит обоим холдингам нарастить аудиторию, что создаст базу для дальнейшего роста всех активов. Сделка также даст импульс развитию региональных изданий. Оба холдинга — и уличной рекламы, и интернет-порталов — имеют большой потенциал интеграции в единую цифровую экосистему. Кроме того, МАЕР выходит на качественно другой уровень работы нового медиа, которое создавалось в последние годы. Мы хотим использовать синергию двух холдингов, которые, безусловно, обогащают друг друга, для создания в России уникального продукта», — заявил совладелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

При этом смена владельца не повлияет на редакционную политику изданий 1MI. Все редакции продолжат работу в прежнем формате.

#Новости#Дальний Восток#Владивосток#Приморский край
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