Мелиоративные работы в этом году охватят 2 тысячи гектаров земли в Хабаровском крае

Posted 21 февраля, 05:18
Published 21 февраля, 05:18
Modified 21 февраля, 05:20
Updated 21 февраля, 05:20
Правительством региона сформирована система мер господдержки аграриев, проводящих такую работу, рассказали в министерстве сельского хозяйства и продовольствия края.
— В этом году одна сельхозорганизация и четыре фермера проводят мелиоративные работы на площади почти 2 тыс. га. Немаловажную роль в освоении земель играет федеральная поддержка. В 2025 году на эти цели из федерального бюджета привлечено более 150 млн рублей. Помимо федеральных мер поддержки есть и комплекс краевых: это и работа машинно-тракторной станции (МТС) Краевого сельхозфонда, различные субсидии и гранты, — рассказал начальник управления инвестиционного развития и мелиорации краевого минсельхоза Эдуард Гладун.
Как сообщили в министерстве, МТС была создана в 2021 году для предоставления аграриям в аренду на льготных условиях сельскохозяйственной и специальной техники. Парк МТС ежегодно пополняется. Сейчас здесь 19 различных машин: тракторы, бульдозеры, экскаваторы и прицепное оборудование. В феврале 2025 года привезли новый гусеничный трактор, который уже работает в полях.
В ведомстве пояснили, что мелиоративные работы проводятся не только летом, но и зимой. В морозы, например, легче проводить расчистку участков от деревьев и кустарников.
— Данная машина была собрана по нашему заказу. Она отличается мощным двигателем и универсальностью — может работать с бульдозерным отвалом, а также в летнее и весеннее время с навесным или прицепным оборудованием. Такие характеристики необходимы, чтобы машина справлялась в летний и осенний период для проведения первичной обработки земли. Планируем этот трактор использовать с тяжелыми мелиоративными боронами, которые пойдут в первый раз по землям, неиспользуемым долгие годы, — отметил руководитель МТС Краевого сельхозфонда Сергей Черников.
Напомним, что фермеры также могут возместить затраты на проведение мелиоративных работ, получить деньги на расчистку каналов. Муниципальные образования получают субсидии для постановки на учет бесхозяйных мелиоративных систем.
В настоящее время на территории Хабаровского и имени Лазо муниципальных районов реализуются 5 проектов мелиорации на общей площади 1,9 тысячи гектаров, в том числе с использованием техники МТС.
В 2024 году в крае реализовано 5 проектов мелиорации по вовлечению в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель на площади 1,7 тысячи гектаров.