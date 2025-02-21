Мелиоративные работы в этом году охватят 2 тысячи гектаров земли в Хабаровском крае

Как сообщили в министерстве, МТС была создана в 2021 году для предоставления аграриям в аренду на льготных условиях сельскохозяйственной и специальной техники. Парк МТС ежегодно пополняется. Сейчас здесь 19 различных машин: тракторы, бульдозеры, экскаваторы и прицепное оборудование. В феврале 2025 года привезли новый гусеничный трактор, который уже работает в полях.