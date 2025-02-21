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Posted 21 февраля, 08:53

Published 21 февраля, 08:53

Modified 21 февраля, 08:53

Updated 21 февраля, 08:53

Мужчина повредил авто дамы в Приморье и получил уголовку

Мужчина повредил авто дамы в Приморье и получил уголовку

21 февраля 2025, 08:53
Фото: Полиция Приморья.
Сюжет
Уголовное дело
Местная жительница сообщила в полицию о том, что её верный стальной конь подвергся нападению со стороны неизвестного мужчины на улице Невельского. Полиция тут же взялась за дело.

Полицейские быстро выехали на место происшествия и начали расследование. Сначала опросили пострадавшую, а затем осмотрели саму машину, которая, к сожалению, не могла дать показания — но ее внешний вид говорил все сам

В результате оперативных мероприятий был установлен подозреваемый — 51-летний житель краевого центра. Его задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.

Теперь мужчина попал в неприятности: возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

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