Мужчина повредил авто дамы в Приморье и получил уголовку

Posted 21 февраля, 08:53
Published 21 февраля, 08:53
Modified 21 февраля, 08:53
Updated 21 февраля, 08:53
Полицейские быстро выехали на место происшествия и начали расследование. Сначала опросили пострадавшую, а затем осмотрели саму машину, которая, к сожалению, не могла дать показания — но ее внешний вид говорил все сам
В результате оперативных мероприятий был установлен подозреваемый — 51-летний житель краевого центра. Его задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.
Теперь мужчина попал в неприятности: возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».