Не по звонку, а по долгу службы: огнеборцы бросились спасать автобус в Приморье

Posted 20 февраля, 23:30
Published 20 февраля, 23:30
Modified 20 февраля, 23:32
Updated 20 февраля, 23:32
Тем не менее, спасатели приехали к месту инцидента на Борисенко, чтобы проверить подлинность распространяемых кадров в новых медиа, сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю
Пожарные, осмотрев эстакаду, где стоял транспорт, установили, что возгорание действительно было. Очевидцы потушили пламя своими силами. Никто не пострадал в результате инцидента. Также сотрудники ведомства обнаружили, что на днище автобуса оплавилась электропроводка.
«В настоящее время дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причины и всех обстоятельств происшествия», — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что огонь охватил лодочный гараж и едва не погубил двух приморцев в Партизанском районе.