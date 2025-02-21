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Posted 20 февраля, 23:30

Published 20 февраля, 23:30

Modified 20 февраля, 23:32

Updated 20 февраля, 23:32

Сотрудники МЧС разбираются в обстоятельствах пожара во Владивостоке

Не по звонку, а по долгу службы: огнеборцы бросились спасать автобус в Приморье

20 февраля 2025, 23:30
Фото: mchs_vdk.

Сотрудники МЧС разбираются в обстоятельствах пожара во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Приморские спасатели обратили внимание на новость, которая распространялась в местных телеграм-каналах — пассажирский автобус горел во Владивостоке. Однако сообщений о пожаре на телефон экстренных служб не поступало.

Тем не менее, спасатели приехали к месту инцидента на Борисенко, чтобы проверить подлинность распространяемых кадров в новых медиа, сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю

Пожарные, осмотрев эстакаду, где стоял транспорт, установили, что возгорание действительно было. Очевидцы потушили пламя своими силами. Никто не пострадал в результате инцидента. Также сотрудники ведомства обнаружили, что на днище автобуса оплавилась электропроводка.

«В настоящее время дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара для установления причины и всех обстоятельств происшествия», — отметили в пресс-службе ведомства.
Фото: mchs_vdk

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что огонь охватил лодочный гараж и едва не погубил двух приморцев в Партизанском районе.

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