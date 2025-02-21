vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 03:45

Published 21 февраля, 03:45

Modified 21 февраля, 03:47

Updated 21 февраля, 03:47

День защитника Отечества пройдет без дополнительного выходного в Приморском крае

Никакого праздника: 23 февраля пройдет без длинных выходных в Приморье

21 февраля 2025, 03:45
Фото: 1MI.

День защитника Отечества пройдет без дополнительного выходного в Приморском крае

Сюжет
Праздник
Главный февральский праздник не отличится продолжительным весельем в Приморском крае. С чем связаны перемены и действительно все настолько грустно? — Узнаете в материале.

Россияне будут праздновать День защитника Отечества без дополнительного выходного. К слову, аналогичная ситуация сложилась с Восьмым марта.

Стоит отметить, что законные выходные никуда не денутся. Один из них продлит майские праздники (перенос на 8 мая), а второй станет продолжением длинного уик-энда, приуроченного ко Дню России (перенос на 13 июня).

Фото: gosuslugi

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в начале ноября жителей Приморского края ожидают длинные праздничные выходные.

Ни одной шестидневной рабочей недели: как жители Приморья будут отдыхать в 2025 году
Узнать подробнее
Читайте также:
За три месяца до дня «Х»: Владивосток готовится к самому важному празднику — фотоКоммерция без морали: почему жители Приморья пропагандируют «американщину»?Разнообразим? Локальные продукты — к рождественскому столу приморцев
#Новости#Общество#Россия#Выходные#Праздник#День защитника Отечества#День России#Приморский край#Приморцы#Майские праздники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика