Никакого праздника: 23 февраля пройдет без длинных выходных в Приморье

Posted 21 февраля, 03:45
Published 21 февраля, 03:45
Modified 21 февраля, 03:47
Updated 21 февраля, 03:47
Россияне будут праздновать День защитника Отечества без дополнительного выходного. К слову, аналогичная ситуация сложилась с Восьмым марта.
Стоит отметить, что законные выходные никуда не денутся. Один из них продлит майские праздники (перенос на 8 мая), а второй станет продолжением длинного уик-энда, приуроченного ко Дню России (перенос на 13 июня).
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в начале ноября жителей Приморского края ожидают длинные праздничные выходные.