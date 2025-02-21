Обознатушки: в Приморском крае перепутали диких кошек в темноте — видео

Posted 21 февраля, 06:50
Published 21 февраля, 06:50
Modified 21 февраля, 06:52
Updated 21 февраля, 06:52
В новых медиа широко разошлось видео, на котором — как утверждали многие — собаки в Рязановке гоняют по территории турбазы случайно забредшего туда тигра.
Но, когда видео рассмотрели специалисты, случился конфуз. Оказалось, что на турбазу случайно заглянул — и отчаянно улепётывал от собак — дальневосточный леопард. Тоже кошка, но всё же немного другая.
— Я и мои коллеги, научные сотрудники нацпарка, убеждены, что на видео — леопард, — говорит Виктор Бардюк, директор нацпарка «Земля леопарда». — Ясно видно, что у этого животного намного длиннее, чем у тигра, хвост, и движения хвоста свойственны именно леопарду. Конечно, нужно выехать на место и посмотреть следы, но почти наверняка — это именно леопард.
В том, что распространявшие видео из Рязановки все же обмишурились и приняли пятнистую кошку за полосатую, согласен и источник, близкий к администрации Хасанского района. По его словам, это леопард — и поведение животного, и внешний вид подтверждает.
Так что многочисленные комментарии, появившиеся под видео, типа «тигры уже совсем распоясались», «куда податься, кругом тигры» и так далее, на этот раз оказались немного мимо кассы.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как гуляют по нацпарку брат и сестра — леопарды.