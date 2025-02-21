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Posted 21 февраля, 07:49

Published 21 февраля, 07:49

Modified 21 февраля, 07:51

Updated 21 февраля, 07:51

Олег Кожемяко инициировал пересмотр энерготарифов для приморцев

Олег Кожемяко инициировал пересмотр энерготарифов для приморцев

21 февраля 2025, 07:49
Фото: 1MI.
Сюжет
Электроэнергия
Власти Приморского края оперативно отреагировали на ситуацию с ростом платежей за электроэнергию, с которой столкнулись жители региона в январе 2025 года. Губернатор Олег Кожемяко направил в Правительство РФ и Федеральную антимонопольную службу предложения по корректировке новой системы тарификации.

В январе 2025 года введение новой системы расчета платы за электроэнергию привело к значительному росту платежей для владельцев частных домов в Приморье. Не ограничиваясь публичными заявлениями, губернатор направил детально проработанные предложения в профильные федеральные ведомства.

Правительство края совместно с Законодательным Собранием разработало комплексный план действий, учитывающий специфику региона. Ключевым предложением стало введение сезонного коэффициента для территорий, где централизованное газоснабжение доступно не всем домохозяйствам, несмотря на формальный уровень газификации выше 5%.

Опыт успешного взаимодействия приморских властей с федеральным центром позволяет рассчитывать на положительное решение вопроса. В случае одобрения инициативы будет произведен перерасчет платежей за январь 2025 года с учетом новых параметров.

Для оперативного реагирования на обращения граждан в регионе запущен специальный чат-бот. Параллельно прорабатываются дополнительные меры поддержки для отдельных категорий граждан, включая участников СВО и их семьи. Многодетные семьи уже сейчас освобождены от ограничений по диапазонам потребления.

Системный подход к решению проблемы и прямое обращение губернатора в федеральные ведомства создают предпосылки для скорейшего урегулирования ситуации в интересах жителей Приморского края.

#Новости#Общество#Дальний Восток#Электроэнергия#Многодетные семьи#Олег Кожемяко#Правительство#Газоснабжение#Энерготарифы#Приморский край#Приморье
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