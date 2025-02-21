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Posted 21 февраля, 02:54

Published 21 февраля, 02:54

Modified 21 февраля, 02:56

Updated 21 февраля, 02:56

Плюсовая температура накроет весь Приморский край

Плюс всемогущий: долгожданная весна вернется в Приморье уже в феврале

21 февраля 2025, 02:54
Фото: vostokmedia.com.

Плюсовая температура накроет весь Приморский край

Сюжет
Погода
Многие ее ждали, а она все никак не осмеливалась вернуться в Приморский край. Да, вы правильно подумали, весна вот-вот ворвется в регион.

Середина февраля оказалась крайне морозной в региона. Однако завершающая декада последнего зимнего месяца выдастся более благоприятной, сообщили в «Примгидромете».

В понедельник, 24 февраля, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров по-прежнему будут падать вниз к -25 °С, а вот днем воздух прогреется до +7 °С.

Во вторник, 25 февраля, китайский циклон спровоцирует облачность. Осадков не предвидится. Зато ночь выдастся теплее на 1 — 5 градусов, чем накануне. Максимальный фон кардинально поменяется — все Приморье ощутит плюсовую температуру, — +1 — +9 °С.

Во Владивостоке начало следующей недели будет бесснежным. В понедельник воздух прогреется до нуля, а во вторник и среду станет теплее — +1 — +5 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пока в Приморском крае наблюдается суровый февральский «вайб».

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