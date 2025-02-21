Плюс всемогущий: долгожданная весна вернется в Приморье уже в феврале

Posted 21 февраля, 02:54
Published 21 февраля, 02:54
Modified 21 февраля, 02:56
Updated 21 февраля, 02:56
Середина февраля оказалась крайне морозной в региона. Однако завершающая декада последнего зимнего месяца выдастся более благоприятной, сообщили в «Примгидромете».
В понедельник, 24 февраля, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров по-прежнему будут падать вниз к -25 °С, а вот днем воздух прогреется до +7 °С.
Во вторник, 25 февраля, китайский циклон спровоцирует облачность. Осадков не предвидится. Зато ночь выдастся теплее на 1 — 5 градусов, чем накануне. Максимальный фон кардинально поменяется — все Приморье ощутит плюсовую температуру, — +1 — +9 °С.
Во Владивостоке начало следующей недели будет бесснежным. В понедельник воздух прогреется до нуля, а во вторник и среду станет теплее — +1 — +5 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пока в Приморском крае наблюдается суровый февральский «вайб».