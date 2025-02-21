Повышенные меры безопасности будут действовать на мероприятиях к 80-летию Победы

Posted 21 февраля, 04:13
Published 21 февраля, 04:13
Modified 21 февраля, 04:15
Updated 21 февраля, 04:15
В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: на заседании антитеррористической комиссии Приморья было принято решение задействовать в эти дни для обеспечения безопасности охранные организации, отряд «Тигр-правопорядок» и народные дружины.
Также на заседании было отмечено, что подготовку к празднованию 9 Мая правоохранительные органы совместно с краевыми ведомствами и муниципалитетами Приморья ведут уже сейчас. В этот день, 9 Мая, в крае может пройти более 250 общественных мероприятий, включая военные парады во Владивостоке и Уссурийске, в которых примут участие около трёхсот тысяч человек.
Поэтому в привлечении дополнительных сил есть реальная необходимость. Кроме того, отметили правоохранители, сейчас активно ведётся работа по контролю оборота оружия и обеспечению безопасности транспорта. Прорабатывается вопрос о создании необходимой инфраструктуры для обеспечения безопасности в местах массового пребывания людей, в том числе об оборудовании инженерно-техническими средствами мест проведения мероприятий.
Также в Приморье в преддверии праздника идёт установка дополнительных систем видеонаблюдения и ограждения.
Особо на заседании было отмечено, что — помимо работы на перспективу — предпринимаются все необходимые усилия, чтобы обеспечить безопасность приморцев на мероприятиях в честь грядущего 80-летия Победы, которые проходят по краю уже сегодня.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что глава Владивостока вручил юбилейные медали ветеранам краевого центра.