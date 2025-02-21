Повышенные меры безопасности будут действовать на мероприятиях к 80-летию Победы

Также на заседании было отмечено, что подготовку к празднованию 9 Мая правоохранительные органы совместно с краевыми ведомствами и муниципалитетами Приморья ведут уже сейчас. В этот день, 9 Мая, в крае может пройти более 250 общественных мероприятий, включая военные парады во Владивостоке и Уссурийске, в которых примут участие около трёхсот тысяч человек.