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Posted 21 февраля, 04:13

Published 21 февраля, 04:13

Modified 21 февраля, 04:15

Updated 21 февраля, 04:15

Дополнительные силы правопорядка привлекут в Приморский край на День Победы

Повышенные меры безопасности будут действовать на мероприятиях к 80-летию Победы

21 февраля 2025, 04:13
Фото: vostokmedia.com.

Дополнительные силы правопорядка привлекут в Приморский край на День Победы

Сюжет
Безопасность
Во Владивостоке и Приморском крае в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будут усилены меры безопасности. В частности, речь идёт о привлечении дополнительных сил правопорядка.

В пресс-службе правительства Приморского края сообщили: на заседании антитеррористической комиссии Приморья было принято решение задействовать в эти дни для обеспечения безопасности охранные организации, отряд «Тигр-правопорядок» и народные дружины.

Также на заседании было отмечено, что подготовку к празднованию 9 Мая правоохранительные органы совместно с краевыми ведомствами и муниципалитетами Приморья ведут уже сейчас. В этот день, 9 Мая, в крае может пройти более 250 общественных мероприятий, включая военные парады во Владивостоке и Уссурийске, в которых примут участие около трёхсот тысяч человек.

Поэтому в привлечении дополнительных сил есть реальная необходимость. Кроме того, отметили правоохранители, сейчас активно ведётся работа по контролю оборота оружия и обеспечению безопасности транспорта. Прорабатывается вопрос о создании необходимой инфраструктуры для обеспечения безопасности в местах массового пребывания людей, в том числе об оборудовании инженерно-техническими средствами мест проведения мероприятий.

Также в Приморье в преддверии праздника идёт установка дополнительных систем видеонаблюдения и ограждения.

Особо на заседании было отмечено, что — помимо работы на перспективу — предпринимаются все необходимые усилия, чтобы обеспечить безопасность приморцев на мероприятиях в честь грядущего 80-летия Победы, которые проходят по краю уже сегодня.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что глава Владивостока вручил юбилейные медали ветеранам краевого центра.

Золотая дюжина: глава Владивостока вручил ветеранам медали к 80-летию Победы
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#Новости#Безопасность#Владивосток#Парад Победы#Приморский край
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