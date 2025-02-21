Кожемяко добился перерасчета тарифов за электроотопление в Приморье

Posted 21 февраля, 09:46
Published 21 февраля, 09:46
Modified 21 февраля, 10:01
Updated 21 февраля, 10:01
Постановлением №183 Правительство РФ расширило возможности использования сезонного коэффициента при расчете максимального потребления электроэнергии. Это значит, что для людей, проживающих в домах с электроотоплением, может быть применена более выгодная формула расчета стоимости электричества в отопительный сезон.
Данное решение стало ответом на многочисленные обращения граждан и региональных властей, включая Приморский край, которые обеспокоены ростом тарифов. Теперь семьи, использующие электричество для обогрева своих домов, смогут рассчитывать на более выгодные тарифы. Пересчёт стоимости электроэнергии будет произведён с начала 2025 года.
Напомним, ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратил внимание на проблему резкого роста тарифов на электроэнергию и потребовал пересмотра федеральных правил, вызвавших общественное недовольство. Его обращение стало одним из факторов, повлиявших на принятие данного решения Правительством РФ.