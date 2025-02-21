Кожемяко добился перерасчета тарифов за электроотопление в Приморье

Данное решение стало ответом на многочисленные обращения граждан и региональных властей, включая Приморский край, которые обеспокоены ростом тарифов. Теперь семьи, использующие электричество для обогрева своих домов, смогут рассчитывать на более выгодные тарифы. Пересчёт стоимости электроэнергии будет произведён с начала 2025 года.