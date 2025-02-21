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Posted 21 февраля, 09:46

Published 21 февраля, 09:46

Modified 21 февраля, 10:01

Updated 21 февраля, 10:01

Кожемяко добился перерасчета тарифов за электроотопление в Приморье

Кожемяко добился перерасчета тарифов за электроотопление в Приморье

21 февраля 2025, 09:46
Фото: 1MI.
Сюжет
Газификация
Правительство России отреагировало на просьбы людей и регионов. Теперь больше семей, которые обогревают дома электричеством, смогут получить поддержку. С начала 2025 года им пересчитают стоимость электроэнергии, сообщает губернатор Приморья в своем Telegram-канале.

Постановлением №183 Правительство РФ расширило возможности использования сезонного коэффициента при расчете максимального потребления электроэнергии. Это значит, что для людей, проживающих в домах с электроотоплением, может быть применена более выгодная формула расчета стоимости электричества в отопительный сезон.

Данное решение стало ответом на многочисленные обращения граждан и региональных властей, включая Приморский край, которые обеспокоены ростом тарифов. Теперь семьи, использующие электричество для обогрева своих домов, смогут рассчитывать на более выгодные тарифы. Пересчёт стоимости электроэнергии будет произведён с начала 2025 года.

Напомним, ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратил внимание на проблему резкого роста тарифов на электроэнергию и потребовал пересмотра федеральных правил, вызвавших общественное недовольство. Его обращение стало одним из факторов, повлиявших на принятие данного решения Правительством РФ.

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