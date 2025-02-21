Приморье ждёт «Народная рыбалка»: Соревнования пройдут 22 февраля в бухте Бражникова

Участвовать в соревнованиях могут только совершеннолетние рыбаки-спортсмены. Разрешается использовать одновременно две удочки с любыми разрешёнными снастями. Запас удочек и снастей разрешён, но судьи-контролёры будут следить за соблюдением правила использования не более двух удочек. Виды насадок и прикормки не регламентируются.