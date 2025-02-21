Приморье ждёт «Народная рыбалка»: Соревнования пройдут 22 февраля в бухте Бражникова

Posted 21 февраля, 11:05
Published 21 февраля, 11:05
Modified 21 февраля, 11:05
Updated 21 февраля, 11:05
Традиционные краевые соревнования по подлёдной рыбалке «Народная рыбалка» (0+) соберут приморских рыболовов в субботу, 22 февраля 2025 года. Ранее площадка проведения находилась в другом месте, но текущая ледовая обстановка заставила организаторов перенести место проведения в бухту Бражникова, расположенную близ станции Океанская.
Эти соревнования давно стали знаковым событием для региона и включены в «Единый календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий». Они пройдут в преддверии Дня защитника Отечества.
Александр Ермолаев, руководитель Федерации рыболовного спорта Приморского края, поделился деталями проведения. Регистрация участников начнется в 7:00 и завершится в 9:00, а сами соревнования пройдут с 10:00 до 13:00. После этого, в течение часа, будет проходить взвешивание улова и подведение итогов.
Участвовать в соревнованиях могут только совершеннолетние рыбаки-спортсмены. Разрешается использовать одновременно две удочки с любыми разрешёнными снастями. Запас удочек и снастей разрешён, но судьи-контролёры будут следить за соблюдением правила использования не более двух удочек. Виды насадок и прикормки не регламентируются.
Особое внимание уделят прозрачности фиксации улова. После регистрации участники получат специальные пакеты для взвешивания. Вся пойманная рыба должна быть предъявлена судье-контролёру в момент вылова, иначе улов не будет засчитан. До конца соревнований рыба должна находиться на льду возле участника. После команды «Финиш» участники передадут рыбу судье-контролёру, который поместит её в опломбированный пакет.
Разрешается использовать электрические и ручные буры, но бензиновые — под запретом. Ледобуры с открытыми ножами должны находиться в вертикальном положении, забуренными в лёд. Перемещение со снятыми чехлами с ножей ледобуров вне зон тренировки и соревнований запрещено. Любое рыбопоисковое оборудование также запрещено.
«К взвешиванию будет приниматься любая пойманная рыба. Победителя определят по максимальному весу улова. Передавать пойманный улов другому участнику будет запрещено», — подчеркнул Александр Ермолаев.
По словам организаторов, на полевой кухне будет приготовлена уха. После взвешивания и определения победителей состоится церемония награждения. Партнёром мероприятия является морской терминал «Порт „Вера“, подготовивший ценные призы для победителей.
«Уже второй год подряд неустойчивая погода создает проблемы со льдом, вынуждая организаторов менять площадку проведения. И тем не менее мероприятие не отменено, а рыбаки все же смогут посоревноваться и испытать удачу. Это значит, что традиция проведения „Народной рыбалки“ крепка и уже прочно вошла в нашу жизнь. Мы рады, что спортивное рыболовство в Приморье развивается, растет сообщество увлеченных людей, и готовы поддерживать подобные мероприятия в дальнейшем. А рыбакам желаем настоящей удачи и большого улова», — отметил генеральный директор ООО «Порт „Вера“ Евгений Диев.
Напомним, «Народная рыбалка» проводится в Приморье с 2012 года. «Порт „Вера“ также поддерживает летние рыбацкие соревнования и фестиваль „Открытое море“ (0+) в Шкотовском районе.