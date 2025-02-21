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Posted 21 февраля, 07:44

Published 21 февраля, 07:44

Modified 21 февраля, 07:46

Updated 21 февраля, 07:46

В Приморском крае тигр снова вышел к людям — специалисты выясняют детали

Приморцев снова запугивают вбросами о тиграх

21 февраля 2025, 07:44
Фото: Изображение Midjourney.

В Приморском крае тигр снова вышел к людям — специалисты выясняют детали

Сюжет
Тигр
В Хасанском округе снова плодят сообщения о якобы нападении тигров на собак. На этот раз в селе Занадворовка. Но является ли эта новость фейком или правдой, пока непонятно.

В новых медиа распространяется видео, на котором жители села Занадворовка Хасанского района рассказывают, что ночью 18 и 19 февраля якобы краснокнижная кошка захаживала во двор к двум пожилым сельчанам — и ее жертвою пали две собаки.

Но на самом видео невозможно разглядеть ни следов — в том числе тигра, ни капель крови, ни даже, как бы ужасно это ни звучало, останков якобы задранных собак. Ничего, кроме слов.

Официальный комментарий у сотрудников охотнадзора Приморского края, соответствует ли ситуация действительности и кто именно хулиганил в Занадворовке, «Восток-Медиа» пока не удалось получить .

Напомним, что подобного рода видео уже появлялись этой зимой — и никаких подтверждений они не нашли.

В феврале в Хасанском округе были отловлены два конфликтных тигра. Оба прошли осмотр у специалистов в центре реабилитации. Один хищник был выпущен в тайгу на севере Приморья, а у второго обнаружили травмы и следы старых ран.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, почему тигрицу, отловленную в Дальнереченске, решили пока не выпускать в тайгу.

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#Новости#Тигр#Приморский край#Живая природа#Происшествия
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