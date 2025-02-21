Приморцев снова запугивают вбросами о тиграх

Posted 21 февраля, 07:44
Published 21 февраля, 07:44
Modified 21 февраля, 07:46
Updated 21 февраля, 07:46
В новых медиа распространяется видео, на котором жители села Занадворовка Хасанского района рассказывают, что ночью 18 и 19 февраля якобы краснокнижная кошка захаживала во двор к двум пожилым сельчанам — и ее жертвою пали две собаки.
Но на самом видео невозможно разглядеть ни следов — в том числе тигра, ни капель крови, ни даже, как бы ужасно это ни звучало, останков якобы задранных собак. Ничего, кроме слов.
Официальный комментарий у сотрудников охотнадзора Приморского края, соответствует ли ситуация действительности и кто именно хулиганил в Занадворовке, «Восток-Медиа» пока не удалось получить .
Напомним, что подобного рода видео уже появлялись этой зимой — и никаких подтверждений они не нашли.
В феврале в Хасанском округе были отловлены два конфликтных тигра. Оба прошли осмотр у специалистов в центре реабилитации. Один хищник был выпущен в тайгу на севере Приморья, а у второго обнаружили травмы и следы старых ран.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, почему тигрицу, отловленную в Дальнереченске, решили пока не выпускать в тайгу.