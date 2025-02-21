Противник боится их панически: губернатор Приморья навестил морпехов-земляков — видео

Posted 21 февраля, 00:28
Published 21 февраля, 00:28
Modified 21 февраля, 00:30
Updated 21 февраля, 00:30
Сегодня бойцы 155-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ работают на Курском направлении.
Глава Приморья отметил, что, несмотря на активную боевую работу, бойцы постоянно тренируются на полигоне.
— Спецназ ТОФ — это те, кого противник боится буквально панически. Есть за что, — написал в своем официальном telegram-канале Олег Кожемяко.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что Олег Кожемяко вручил государственные награды бойцам батальона «Тигр».