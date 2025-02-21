vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 00:28

Published 21 февраля, 00:28

Modified 21 февраля, 00:30

Updated 21 февраля, 00:30

Губернатор Приморского края навестил морских пехотиницев 155-й бригады ТОФ

Противник боится их панически: губернатор Приморья навестил морпехов-земляков — видео

21 февраля 2025, 00:28
Фото: vostokmedia.com.

Губернатор Приморского края навестил морских пехотиницев 155-й бригады ТОФ

Сюжет
СВО
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко встретился в бойцами 155-й отдельной бригады морской пехоты, героически сражающейся на СВО.

Сегодня бойцы 155-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты ТОФ работают на Курском направлении.

Глава Приморья отметил, что, несмотря на активную боевую работу, бойцы постоянно тренируются на полигоне.

Видео: @kozhemiakoofficial.
— Спецназ ТОФ — это те, кого противник боится буквально панически. Есть за что, — написал в своем официальном telegram-канале Олег Кожемяко.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что Олег Кожемяко вручил государственные награды бойцам батальона «Тигр».

Глава Приморья вручил бойцам отряда «Тигр» высокие награды в Курской области — видео
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Видео#СВО#Приморский край#Морская пехота
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика