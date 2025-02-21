Результаты — шок: спецслужбы проверили супермаркеты Владивостока — видео

Posted 21 февраля, 00:01
Published 21 февраля, 00:01
Modified 21 февраля, 00:03
Updated 21 февраля, 00:03
В супермаркетах дальневосточной столицы прошли проверки, сообщает пресс-служба прокуратуры. Сотрудники ведомства обнаружили грубые нарушения в местных торговых центрах в Ленинском районе.
Также специалисты Роспотребнадзора выявили антисанитарию и просроченную продукцию на витринах магазинов. Не обошлось без нарушений пожарной безопасности, которые выявили профильные специалисты из МЧС России. На торговых точках оказались захламлены эвакуационные пути, а противопожарная защита неисправна.
«Проверки продолжаются, по их завершении надзорное ведомство примет исчерпывающий комплекс мер реагирования к устранению нарушений и привлечению виновных к установленной законом ответственности», — отметили в надзорном ведомстве.
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