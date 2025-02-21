Результаты — шок: спецслужбы проверили супермаркеты Владивостока — видео

Также специалисты Роспотребнадзора выявили антисанитарию и просроченную продукцию на витринах магазинов. Не обошлось без нарушений пожарной безопасности, которые выявили профильные специалисты из МЧС России. На торговых точках оказались захламлены эвакуационные пути, а противопожарная защита неисправна.