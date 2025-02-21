vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 00:01

Published 21 февраля, 00:01

Modified 21 февраля, 00:03

Updated 21 февраля, 00:03

Результаты проверок в магазинах ошеломил жителей Приморского края

Результаты — шок: спецслужбы проверили супермаркеты Владивостока — видео

21 февраля 2025, 00:01
Фото: prosecutor_pk.

Результаты проверок в магазинах ошеломил жителей Приморского края

Сюжет
МЧС
Владивостокцы нередко жаловались на антисанитарию в торговых павильончиках города. Прокуратура проверила и еще больше шокировала население Приморья.

В супермаркетах дальневосточной столицы прошли проверки, сообщает пресс-служба прокуратуры. Сотрудники ведомства обнаружили грубые нарушения в местных торговых центрах в Ленинском районе.

Также специалисты Роспотребнадзора выявили антисанитарию и просроченную продукцию на витринах магазинов. Не обошлось без нарушений пожарной безопасности, которые выявили профильные специалисты из МЧС России. На торговых точках оказались захламлены эвакуационные пути, а противопожарная защита неисправна.

«Проверки продолжаются, по их завершении надзорное ведомство примет исчерпывающий комплекс мер реагирования к устранению нарушений и привлечению виновных к установленной законом ответственности», — отметили в надзорном ведомстве.
Видео: prosecutor_pk.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, хвостатая расхитительница котлеток заинтересовала Роспотребнадзор в Приморском крае.

Конец крысиной пирушке: история грызуна в магазине Приморья дошла до Роспотребнадзора
Узнать подробнее
Читайте также:
200 квадратов вспыхнули около АЗС: гостиничный комплекс загорелся в Приморье — видеоБукет нарушений: рыбная точка стала местом притяжения для крыс и нелегала в ПриморьеГрядёт зачистка: прокуратура занялась крысами в Приморье
#Новости#Видео#МЧС#Владивосток#Роспотребнадзор#Прокуратура#Пожарная безопасность#Просроченная продукция#Проверки#Эвакуация#Антисанитария#Приморский край#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика