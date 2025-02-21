Риелтор Перескокова рассказала, что в Москве банкротства коснутся мелких застройщиков

Posted 21 февраля, 07:13
Published 21 февраля, 07:13
Modified 21 февраля, 07:15
Updated 21 февраля, 07:15
Агентство «Ридус» пообщалось с риелтором Натальей Перескоковой. Она рассказала, что на фоне снижения на жилье в новостройках в столице могут начаться банкротства мелких застройщиков.
Специалист пояснила, что банкротятся компании в том случае, если у них лишь небольшой запас прочности. У крупных же застройщиков пока имеются средства, чтобы выполнять обязательства перед банками и покупателями, поэтому им удастся преодолеть кризис. Однако, у Перескоковой нет уверенности в отношении мелких застройщиков. Она добавила, что всегда предупреждает клиентов о том, что при покупке квартиры в новостройке очень важно знать, с каким застройщиком вы имеете дело.
Собеседница издания также рассказала, что россияне, которые покупают жилье в качестве инвестиции, обращают внимание не только на столичные регионы, но и на другие субъекты РФ. По её словам, Крым и Чеченская Республика становятся всё более востребованными для инвестиций. Также растет интерес у покупателей к Республике Адыгея. Однако здесь россияне предпочитают приобретать не жилье, а земельные участки.
В начале текущего года ряд строительных компаний в российских регионах стали банкротами или оказались на грани этой процедуры.