Риелтор Перескокова рассказала, что в Москве банкротства коснутся мелких застройщиков

Специалист пояснила, что банкротятся компании в том случае, если у них лишь небольшой запас прочности. У крупных же застройщиков пока имеются средства, чтобы выполнять обязательства перед банками и покупателями, поэтому им удастся преодолеть кризис. Однако, у Перескоковой нет уверенности в отношении мелких застройщиков. Она добавила, что всегда предупреждает клиентов о том, что при покупке квартиры в новостройке очень важно знать, с каким застройщиком вы имеете дело.