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Posted 21 февраля, 07:13

Published 21 февраля, 07:13

Modified 21 февраля, 07:15

Updated 21 февраля, 07:15

Риелтор Перескокова рассказала, что в Москве банкротства коснутся мелких застройщиков

21 февраля 2025, 07:13
Эксперт пояснила, что у крупных строительных компаний на сегодняшний день достаточно ресурсов для выполнения обязательств.

Агентство «Ридус» пообщалось с риелтором Натальей Перескоковой. Она рассказала, что на фоне снижения на жилье в новостройках в столице могут начаться банкротства мелких застройщиков.

Специалист пояснила, что банкротятся компании в том случае, если у них лишь небольшой запас прочности. У крупных же застройщиков пока имеются средства, чтобы выполнять обязательства перед банками и покупателями, поэтому им удастся преодолеть кризис. Однако, у Перескоковой нет уверенности в отношении мелких застройщиков. Она добавила, что всегда предупреждает клиентов о том, что при покупке квартиры в новостройке очень важно знать, с каким застройщиком вы имеете дело.

Собеседница издания также рассказала, что россияне, которые покупают жилье в качестве инвестиции, обращают внимание не только на столичные регионы, но и на другие субъекты РФ. По её словам, Крым и Чеченская Республика становятся всё более востребованными для инвестиций. Также растет интерес у покупателей к Республике Адыгея. Однако здесь россияне предпочитают приобретать не жилье, а земельные участки.

В начале текущего года ряд строительных компаний в российских регионах стали банкротами или оказались на грани этой процедуры.

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