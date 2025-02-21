Российские фармацевтические компании активизировались в борьбе с проблемой ожирения

Американские ученые установили, что применение средств на основе семаглутида может предотвратить несколько десятков тысяч смертей в год. Отметим, что в США проблема ожирения является крайне актуальной. Оно диагностировано у каждого пятого ребенка и у каждого второго взрослого. Таким образом, расширение доступа к подобным препаратам по всему миру является важной задачей для национальных систем здравоохранения многих стран. Об этом сообщает newsnn.ru.