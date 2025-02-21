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Posted 21 февраля, 14:32

Published 21 февраля, 14:32

Modified 21 февраля, 14:32

Updated 21 февраля, 14:32

Российские фармацевтические компании активизировались в борьбе с проблемой ожирения

Российские фармацевтические компании активизировались в борьбе с проблемой ожирения

21 февраля 2025, 14:32
Фото: Изображение Midjourney.
Доступ к средствам для борьбы с ожирением для жителей России расширят. Это позволит снизить уровень смертности от таких заболеваний, как сахарный диабет, болезни сердца и сосудов, а также некоторые виды рака.

На российском рынке уже представлен препарат на основе семаглутида под названием «Велгия». За рубежом это вещество известно под торговыми марками Ozempic и Wegovy. «Велгия» является импортозамещающим препаратом, предназначенным для пациентов с сахарным диабетом и избыточной массой тела. Его выпускает ФК «Промомед», пишет ria.ru.

Американские ученые установили, что применение средств на основе семаглутида может предотвратить несколько десятков тысяч смертей в год. Отметим, что в США проблема ожирения является крайне актуальной. Оно диагностировано у каждого пятого ребенка и у каждого второго взрослого. Таким образом, расширение доступа к подобным препаратам по всему миру является важной задачей для национальных систем здравоохранения многих стран. Об этом сообщает newsnn.ru.

В Российской Федерации ситуация также вызывает тревогу. По данным Минздрава, диагноз «ожирение» поставлен примерно двум с половиной миллионам граждан, однако реальная цифра может быть гораздо выше и достигать 45 миллионов.

Эксперты охарактеризовали проблему лишнего веса как пандемия XXI века. Специалисты подчеркивают ее связь с ростом смертности от таких опасных состояний, как инфаркты и инсульты. Ожирение может привести к снижению качества жизни и инвалидизации населения. Александр Аметов, заведующий кафедрой эндокринологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ, отметил, что расширение доступа к отечественным препаратам от ожирения является крайне актуальным в условиях ограничений на ввоз импортных медикаментов. Такие средства могут стать важным инструментом в борьбе с глобальной проблемой, подытожил ученый.

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