Самосвал «встрял» под путепроводом: ДТП перегородило движение во Владивостоке — видео

Пятница, как это часто бывает, не обходится в дальневосточной столице без страданий автомобилистов. На сей раз движение «замерло» под Некрасовским путепроводом. Самосвал и легковушка притерлись на пути к Партизанскому проспекту. Теперь водителям непросто миновать данный проезд, сообщают очевидцы столкновения.