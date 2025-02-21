Самосвал «встрял» под путепроводом: ДТП перегородило движение во Владивостоке — видео

Posted 21 февраля, 02:27
Published 21 февраля, 02:27
Modified 21 февраля, 02:29
Updated 21 февраля, 02:29
Пятница, как это часто бывает, не обходится в дальневосточной столице без страданий автомобилистов. На сей раз движение «замерло» под Некрасовским путепроводом. Самосвал и легковушка притерлись на пути к Партизанскому проспекту. Теперь водителям непросто миновать данный проезд, сообщают очевидцы столкновения.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как спецтехника перегородила дорогу трамваем и поставила под вопрос электроснабжение во Владивостоке. Кран зацепился за провода, создав опасную ситуацию.