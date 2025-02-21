vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 02:27

Published 21 февраля, 02:27

Modified 21 февраля, 02:29

Updated 21 февраля, 02:29

Авария с участием грузовика спровоцировала пробку во Владивостоке

Самосвал «встрял» под путепроводом: ДТП перегородило движение во Владивостоке — видео

21 февраля 2025, 02:27
Фото: vostokmedia.com.

Авария с участием грузовика спровоцировала пробку во Владивостоке

Сюжет
Дороги
Большегруз и легковой автомобиль не поделили дорогу на проблемной дороге во Владивостоке. Участники движения, судя по всему, не особо довольны сложившейся обстановкой.

Пятница, как это часто бывает, не обходится в дальневосточной столице без страданий автомобилистов. На сей раз движение «замерло» под Некрасовским путепроводом. Самосвал и легковушка притерлись на пути к Партизанскому проспекту. Теперь водителям непросто миновать данный проезд, сообщают очевидцы столкновения.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как спецтехника перегородила дорогу трамваем и поставила под вопрос электроснабжение во Владивостоке. Кран зацепился за провода, создав опасную ситуацию.

Трамваи встали: воровайка «украла» электричество во Владивостоке — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Недвижка в Москве и Lexus под арестом: попадут ли приморские бизнесмены за решетку?«Думает, что его малыш большой»: «король парковки» показался во Владивостоке — фотоМассовое уничтожение огнем: пожар вспыхнул на подземной парковке в Приморье
#Новости#Видео#Владивосток#Дороги#Автомобили#Спецтехника#Приморский край#Электроснабжение#Происшествия#Некрасовский путепровод
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика