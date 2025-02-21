Сбежал — и всё: депутат Думы Владивостока возмущена поведением Геннадия Шульги

Мария Лагунова подчеркнула: Геннадий Шульга, став эмигрантом, утратил связь с реальностью, не знает и не видит, что на самом деле происходит в Приморском крае, в России, и потому не просто не имеет права выражать свое «особо ценное мнение» на сей счет, но главное — он просто не может, не должен оставаться депутатом ЗС ПК.