Сбежал — и всё: депутат Думы Владивостока возмущена поведением Геннадия Шульги

Posted 21 февраля, 04:24
Published 21 февраля, 04:24
Modified 21 февраля, 04:26
Updated 21 февраля, 04:26
Мария Лагунова искренне возмущена тем фактом, что человек, которому избиратели доверили право представлять их мнения и чаяния в Законодательном Собрании Приморья, помогать и выполнять наказы, просто показательно отстранился от выполнения своих обязанностей, уехал из России, но — тем не менее — считает своим долгом, мягко скажем, иронически высказываться по разным поводам жизни нашей страны.
Мария Лагунова подчеркнула фактически Шульга самоустранился от деятельности краевого депутата и работы с избирателями, а вместо этого «из прекрасного далека» пытается раскалывать общество.
— Как можно комментировать проблемы государства, даже физически находясь за его пределами?! — недоумевает депутат. — Сейчас в России такое время, когда депутатский корпус должен объединять усилия, максимально помогать людям, трудиться на благо страны. А он предал свою страну, просто уехав жить в другую.
Мария Лагунова подчеркнула: Геннадий Шульга, став эмигрантом, утратил связь с реальностью, не знает и не видит, что на самом деле происходит в Приморском крае, в России, и потому не просто не имеет права выражать свое «особо ценное мнение» на сей счет, но главное — он просто не может, не должен оставаться депутатом ЗС ПК.