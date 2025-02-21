Сначала мощно вспыхнул джип: кто стоит за страшным пожаром на паркинге в Приморье

Posted 21 февраля, 07:11
Published 21 февраля, 07:11
Modified 21 февраля, 07:13
Updated 21 февраля, 07:13
В дальневосточной столице страшный пожар, уничтоживший несколько автомобилей на подземной парковке, обсуждали в регионе не один день. Оказалось, что произошедшему есть объяснение — поджог. Черный внедорожник вспыхнул от рук неизвестного мужчины.
Сотрудники полиции уже разыскивают злоумышленника, сообщили в пресс-службе МВД Владивостока.
«В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление личности и местонахождения злоумышленника. Полицейскими также устанавливается сумма ущерба, причиненного потерпевшим от противоправных действий подозреваемого», — отметили правоохранители.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что целое село могло пострадать от пожара, который спровоцировал пал в Приморском крае.