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Posted 21 февраля, 07:11

Published 21 февраля, 07:11

Modified 21 февраля, 07:13

Updated 21 февраля, 07:13

Силовики разыскивают виновника мощного пожара в Приморском крае

Сначала мощно вспыхнул джип: кто стоит за страшным пожаром на паркинге в Приморье

21 февраля 2025, 07:11
Фото: Изображение Midjourney.

Силовики разыскивают виновника мощного пожара в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Резонансная история уничтоженных автомобилей во Владивостоке получила продолжение. Кадры, сделанные на парковке, доказывают, что инцидент произошел не случайно.

В дальневосточной столице страшный пожар, уничтоживший несколько автомобилей на подземной парковке, обсуждали в регионе не один день. Оказалось, что произошедшему есть объяснение — поджог. Черный внедорожник вспыхнул от рук неизвестного мужчины.

Сотрудники полиции уже разыскивают злоумышленника, сообщили в пресс-службе МВД Владивостока.

«В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление личности и местонахождения злоумышленника. Полицейскими также устанавливается сумма ущерба, причиненного потерпевшим от противоправных действий подозреваемого», — отметили правоохранители.
Фото: mvdvladivostok

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что целое село могло пострадать от пожара, который спровоцировал пал в Приморском крае.

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