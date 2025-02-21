Сначала мощно вспыхнул джип: кто стоит за страшным пожаром на паркинге в Приморье

В дальневосточной столице страшный пожар, уничтоживший несколько автомобилей на подземной парковке, обсуждали в регионе не один день. Оказалось, что произошедшему есть объяснение — поджог. Черный внедорожник вспыхнул от рук неизвестного мужчины.