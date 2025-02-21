Сцепился с тремя незнакомцами: ребенка жестко избили в Приморье

Posted 21 февраля, 04:40
Published 21 февраля, 04:40
Modified 21 февраля, 04:42
Updated 21 февраля, 04:42
В дежурную часть полиции поступила информация из владивостокской больницы о парне с сотрясение головного мозга, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Стражи порядка оперативно прибыли в медучреждение и поговорили с 17-летним подростком. В ходе беседы правоохранители выяснили, что юного горожанина избили три незнакомца. Оказалось, между приморцами разгорелась ссора, которая переросла в драку.
По горячим следам силовики нашли участников инцидента. Ими оказались местные жители 22, 20 и 17 лет.
Более того, у одного из них нашли пистолет, о котором сообщали в соцсетях. Однако предмет оказался пластиковой игрушкой.
«В настоящее время материалы проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — подчеркнули в пресс-службе полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что парня избили в уссурийском баре за высказанное им мнение.