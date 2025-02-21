Сцепился с тремя незнакомцами: ребенка жестко избили в Приморье

Разборки во дворе довели подростка до больницы в Приморском крае

Сюжет Полиция

Серьезная потасовка в спальном районе Владивостока привела к серьезным последствиям. Пострадавший мальчик попал в медучреждение с травмами. Более того, один из нападающих был с пистолетом для устрашения.