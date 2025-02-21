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Posted 21 февраля, 04:40

Published 21 февраля, 04:40

Modified 21 февраля, 04:42

Updated 21 февраля, 04:42

Разборки во дворе довели подростка до больницы в Приморском крае

Сцепился с тремя незнакомцами: ребенка жестко избили в Приморье

21 февраля 2025, 04:40
Фото: 1MI.

Разборки во дворе довели подростка до больницы в Приморском крае

Сюжет
Полиция
Серьезная потасовка в спальном районе Владивостока привела к серьезным последствиям. Пострадавший мальчик попал в медучреждение с травмами. Более того, один из нападающих был с пистолетом для устрашения.

В дежурную часть полиции поступила информация из владивостокской больницы о парне с сотрясение головного мозга, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Стражи порядка оперативно прибыли в медучреждение и поговорили с 17-летним подростком. В ходе беседы правоохранители выяснили, что юного горожанина избили три незнакомца. Оказалось, между приморцами разгорелась ссора, которая переросла в драку.

По горячим следам силовики нашли участников инцидента. Ими оказались местные жители 22, 20 и 17 лет.

Более того, у одного из них нашли пистолет, о котором сообщали в соцсетях. Однако предмет оказался пластиковой игрушкой.

«В настоящее время материалы проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — подчеркнули в пресс-службе полиции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что парня избили в уссурийском баре за высказанное им мнение.

Высказал мнение и загремел в больницу: за что жестоко избили юношу в Приморье?
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