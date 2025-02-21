Связывала скотчем и портила имущество? — школьный скандал из Приморья дошел до Москвы

Следственный комитет России заинтересовался сообщениями в СМИ о том, что в Тавричанке учитель кричала на детей, портила их вещи и наказывала недопустимым методом — связывала руки учеников скотчем. Также в новых медиа распространяется информация о том, что руководство школы игнорировало жалобы родителей.