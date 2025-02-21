Связывала скотчем и портила имущество? — школьный скандал из Приморья дошел до Москвы

Posted 21 февраля, 07:59
Published 21 февраля, 07:59
Modified 21 февраля, 08:01
Updated 21 февраля, 08:01
Следственный комитет России заинтересовался сообщениями в СМИ о том, что в Тавричанке учитель кричала на детей, портила их вещи и наказывала недопустимым методом — связывала руки учеников скотчем. Также в новых медиа распространяется информация о том, что руководство школы игнорировало жалобы родителей.
По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СКР по Приморскому краю.
Более того, председатель Следкома Александр Бастрыкин затребовал доклад у и. о. руководителя регионального СУ СК России Алексея Кузьмичева о ходе и результатах расследования.
«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — подчеркнули в СКР.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что скандал, разгоревшийся в стенах колледжа в Большом Камне, набирает обороты.