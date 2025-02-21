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Posted 21 февраля, 07:59

Published 21 февраля, 07:59

Modified 21 февраля, 08:01

Updated 21 февраля, 08:01

В центре скандала оказалась учительница из Приморского края

Связывала скотчем и портила имущество? — школьный скандал из Приморья дошел до Москвы

21 февраля 2025, 07:59
Фото: 1MI.

В центре скандала оказалась учительница из Приморского края

Сюжет
Уголовное дело
Родители ополчились против педагога в Приморском крае. Женщину обвиняют в ужасных деяниях. Совершала ли она их? — Будут разбираться следователи.

Следственный комитет России заинтересовался сообщениями в СМИ о том, что в Тавричанке учитель кричала на детей, портила их вещи и наказывала недопустимым методом — связывала руки учеников скотчем. Также в новых медиа распространяется информация о том, что руководство школы игнорировало жалобы родителей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СКР по Приморскому краю.

Более того, председатель Следкома Александр Бастрыкин затребовал доклад у и. о. руководителя регионального СУ СК России Алексея Кузьмичева о ходе и результатах расследования.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — подчеркнули в СКР.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что скандал, разгоревшийся в стенах колледжа в Большом Камне, набирает обороты.

Скандал набирает обороты: педагог поднял руку на ребенка в Приморье
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