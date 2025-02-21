Целое село могло сгореть: людей спасли от бушующей стихии в Приморье — видео

Posted 21 февраля, 04:43
Published 21 февраля, 04:43
Modified 21 февраля, 04:45
Updated 21 февраля, 04:45
Дружина добровольцев боролась с огнем в селе Бровничи, сообщает пресс-служба регионального МинГОЧС. Пожарные успели побороть пал в непосредственной близости от населенного пункта. До крайнего дома оставались считанные метры.
Спасатели при помощи воздуходувки и автоцистерны ликвидировали возгорание, которое охватило 9 гектаров земли.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сотрудники МЧС вывели из горящего гаража двух человек в Приморском крае.