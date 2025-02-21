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Posted 21 февраля, 04:43

Published 21 февраля, 04:43

Modified 21 февраля, 04:45

Updated 21 февраля, 04:45

Населенный пункт остался невредим из-за работы спасателей в Приморском крае

Целое село могло сгореть: людей спасли от бушующей стихии в Приморье — видео

21 февраля 2025, 04:43
Фото: 1MI.

Населенный пункт остался невредим из-за работы спасателей в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Мощный пожар почти достиг села в Приморском крае, но отряд добровольцев остановил опасность. Отважные огнеборцы противостояли опасности, которая нарастала с каждой минутой.

Дружина добровольцев боролась с огнем в селе Бровничи, сообщает пресс-служба регионального МинГОЧС. Пожарные успели побороть пал в непосредственной близости от населенного пункта. До крайнего дома оставались считанные метры.

Спасатели при помощи воздуходувки и автоцистерны ликвидировали возгорание, которое охватило 9 гектаров земли.

Видео: primgochs.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сотрудники МЧС вывели из горящего гаража двух человек в Приморском крае.

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