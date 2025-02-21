Центре «Сириус 27» станет доступнее для детей из отдаленных районов Хабаровского края

Posted 21 февраля, 06:17
Published 21 февраля, 06:17
Modified 21 февраля, 06:19
Updated 21 февраля, 06:19
Напомним, что региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи открыт в рамках национального проекта «Образование».
— Качественное образование должно быть доступно всем детям в Хабаровском крае! Осенью завершится капитальный ремонт общежития на 100 мест. Благодаря этому больше детей из отдаленных от краевой столицы районов смогут стать участниками специальных образовательных программ и научиться работать в высокотехнологичных лабораториях, — отметил и. о. министра образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин.
Образовательная среда центра ориентирована на развитие у учащихся способностей в области науки, искусства и спорта, что соответствует целям нового национального проекта «Молодежь и дети». Там можно заниматься инженерным творчеством, вокалом и хореографией, играть в шахматы и в волейбол. На базе центра реализуется проект «Краевой физико-математический класс», работает онлайн-школа «Юный медик», очно-дистанционная школа «Олимп27» по 22 предметам, проходит подготовка школьников на Всероссийскую олимпиаду.
В центре установлено современное лабораторное оборудование по физике, биологии, химии, генетике, спортивное, компьютерное и интерактивное оборудование, программно-аппаратный комплекс, голографическая система. Для учащихся центра обустроена спортивная площадка.
Кроме того, по президентской единой субсидии в центре «Сириус27» также будут установлены две научные детские площадки. Их оборудуют современными средствами обучения и исследования, что позволит детям участвовать в научных экспериментах и проектах, развивая навыки и интерес к науке.