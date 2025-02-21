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Posted 21 февраля, 06:17

Published 21 февраля, 06:17

Modified 21 февраля, 06:19

Updated 21 февраля, 06:19

Центре «Сириус 27» станет доступнее для детей из отдаленных районов Хабаровского края

Центре «Сириус 27» станет доступнее для детей из отдаленных районов Хабаровского края

21 февраля 2025, 06:17
Фото: Правительство Хабаровского края.
В Хабаровске продолжается капитальный ремонт общежития для детей, обучающихся в образовательном центре «Сириус 27». Средства выделены по президентской единой субсидии по поручению премьер-министра Михаила Мишустина.

Напомним, что региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи открыт в рамках национального проекта «Образование».

— Качественное образование должно быть доступно всем детям в Хабаровском крае! Осенью завершится капитальный ремонт общежития на 100 мест. Благодаря этому больше детей из отдаленных от краевой столицы районов смогут стать участниками специальных образовательных программ и научиться работать в высокотехнологичных лабораториях, — отметил и. о. министра образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин.

Образовательная среда центра ориентирована на развитие у учащихся способностей в области науки, искусства и спорта, что соответствует целям нового национального проекта «Молодежь и дети». Там можно заниматься инженерным творчеством, вокалом и хореографией, играть в шахматы и в волейбол. На базе центра реализуется проект «Краевой физико-математический класс», работает онлайн-школа «Юный медик», очно-дистанционная школа «Олимп27» по 22 предметам, проходит подготовка школьников на Всероссийскую олимпиаду.

В центре установлено современное лабораторное оборудование по физике, биологии, химии, генетике, спортивное, компьютерное и интерактивное оборудование, программно-аппаратный комплекс, голографическая система. Для учащихся центра обустроена спортивная площадка.

Кроме того, по президентской единой субсидии в центре «Сириус27» также будут установлены две научные детские площадки. Их оборудуют современными средствами обучения и исследования, что позволит детям участвовать в научных экспериментах и проектах, развивая навыки и интерес к науке.

#Хабаровский край
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