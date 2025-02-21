Центре «Сириус 27» станет доступнее для детей из отдаленных районов Хабаровского края

Образовательная среда центра ориентирована на развитие у учащихся способностей в области науки, искусства и спорта, что соответствует целям нового национального проекта «Молодежь и дети». Там можно заниматься инженерным творчеством, вокалом и хореографией, играть в шахматы и в волейбол. На базе центра реализуется проект «Краевой физико-математический класс», работает онлайн-школа «Юный медик», очно-дистанционная школа «Олимп27» по 22 предметам, проходит подготовка школьников на Всероссийскую олимпиаду.