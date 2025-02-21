В Хабаровском крае отметили День орнитолога

Организаторы акции подчеркнули, что многие школьники, участвовавшие в мастер-классах, уже были знакомы с технологией сбора «птичьих столовых». Так, например, юннаты из школьного лесничества «Растим лес вместе» в процессе изготовления кормушек делились с другими своими знаниями: какие кормушки и для каких видов птиц подходят, технология их изготовления, как правильно выбрать место для их размещения.