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Posted 21 февраля, 01:42

Published 21 февраля, 01:42

Modified 21 февраля, 04:51

Updated 21 февраля, 04:51

В Хабаровском крае отметили День орнитолога

В Хабаровском крае отметили День орнитолога

21 февраля 2025, 01:42
Фото: Правительство Хабаровского края.
В рамках празднования Дня орнитолога штаб общественной поддержки провел в Хабаровске акцию с участием волонтеров — мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц. Мероприятие организовано при поддержке министерства природных ресурсов Хабаровского края.

В акции приняли учащиеся МБОУ СОШ №30 Хабаровска, МБОУ СОШ села Мичуринское имени В. К. Арсеньева, а также активисты «Движения Первых». С помощью эковолонтеров ребята изготовили надежные кормушки из брусков сосны и лиственницы. Найти подходящие места и разместить изготовленные кормушки на деревьях участникам помогли сотрудники краевого парка имени Н. Н. Муравьева-Амурского.

— Такие практические мероприятия в крае проводятся регулярно. Они помогают приучать наших детей с раннего детства любить природу, внимательно и бережно к ней относиться, заботиться о пернатых обитателях нашего уникального региона, — отметил министр природных ресурсов края Александр Леонтьев.

Организаторы акции подчеркнули, что многие школьники, участвовавшие в мастер-классах, уже были знакомы с технологией сбора «птичьих столовых». Так, например, юннаты из школьного лесничества «Растим лес вместе» в процессе изготовления кормушек делились с другими своими знаниями: какие кормушки и для каких видов птиц подходят, технология их изготовления, как правильно выбрать место для их размещения.

— Сотни уникальных видов птиц, живущих на Дальнем Востоке, нуждаются в охране и заботе. Наша сегодняшняя акция — это попытка напомнить не только детям, но и взрослым о том, как жители городов могут помочь нашим пернатым друзьям в зимний период, — рассказал председатель Хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы, депутат Законодательной Думы региона Владимир Сидоров.

В завершении мероприятия ребят ждал сюрприз. Организаторы пригласили всех желающих на просмотр фильма, посвященного красивому и малоизвестному птичьему семейству Поганковые. Фильм «Красота поганки» был снят в Хабаровском крае.

— Мы занимаемся экологическим просвещением, восстанавливаем лес, защищаем его — это наша главная задача. В таких акциях участвуем уже не первый год. Наши кормушки уже висят в городском дендрарии и в зоосаде, — рассказала руководитель школьного лесничества «Растим лес вместе» школы села Мичуринское им. В. К. Арсеньева Наталья Политаева.

Напомним, в Хабаровском крае вопросам экологического просвещения и охраны окружающей среды уделяется большое внимание. Активно развиваются формы экологического образования населения, популяризации раздельного сбора твердых коммунальных отходов, продвижения и поддержки социально-ответственного бизнеса, в том числе, в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Ежегодно в регионе проводятся различные массовые мероприятия: экологические акции, конкурсы, уроки экологического просвещения, тематические выставки и экскурсии и т. д. О лучших практиках в сфере экологии и охраны окружающей среды жители края узнают в рамках ежегодного краевого конкурса «ЭкоЛидер».

#Хабаровский край
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