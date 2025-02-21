Вот это пушка: уникальное оружие найдено в Приморском крае — кому его покажут?

— Всё началось в далёком уже 1950 году, — рассказали в пресс-службе музея. — В августе того года во время тренировочного полета недалеко от бухты Тавайза (которая была много позже, после конфликта на Даманском, переименована в Муравьиную) разбился самолет Як-9Т. Им управлял — и, увы, разбился — молодой лётчик Герман Папенков. Он родился в 1927 году, и потому в Великой Отечественной войне и в войне с милитаристской Японией участия принять не успел. Однако сами истребители Як-9Т принимали самое активное участие в боевых действиях против японской армии, в том числе в составе 1-го Дальневосточного фронта. Казалось, лётчик и самолёт навеки погребены в лесах в районе верховьев Сухой речки в северной части хребта Богатая грива. Однако…