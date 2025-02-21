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Posted 21 февраля, 05:49

Published 21 февраля, 05:49

Modified 21 февраля, 05:51

Updated 21 февраля, 05:51

В Приморском крае нашли и доставили в музей авиационную пушку военных лет

Вот это пушка: уникальное оружие найдено в Приморском крае — кому его покажут?

21 февраля 2025, 05:49
Фото: Слава Иванов. Музей имени Арсеньева.

В Приморском крае нашли и доставили в музей авиационную пушку военных лет

Сюжет
Объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева
В скором времени в экспозиции Объединённого музея-заповедника истории Дальнего Востока имени Арсеньева появится настоящая пушка. Авиационная пушка. Та, из которой били по вражеским самолётам наши лётчики.

— Всё началось в далёком уже 1950 году, — рассказали в пресс-службе музея. — В августе того года во время тренировочного полета недалеко от бухты Тавайза (которая была много позже, после конфликта на Даманском, переименована в Муравьиную) разбился самолет Як-9Т. Им управлял — и, увы, разбился — молодой лётчик Герман Папенков. Он родился в 1927 году, и потому в Великой Отечественной войне и в войне с милитаристской Японией участия принять не успел. Однако сами истребители Як-9Т принимали самое активное участие в боевых действиях против японской армии, в том числе в составе 1-го Дальневосточного фронта. Казалось, лётчик и самолёт навеки погребены в лесах в районе верховьев Сухой речки в северной части хребта Богатая грива. Однако…

Однако около 15 лет назад место крушения нашли волонтёры из отряда «Авиапоиск». Там же, на месте падения самолёта и гибели лётчика, они установили памятную табличку.

Через какое-то время эти места посетила и поисковая группа музея имени Арсеньева. Место гибели самолёта крайне труднодоступное, но находящийся там артефакт — установленная на самолете Як-9Т авиационная пушка Нудельмана-Суранова НС-37 — стоил внимания. Группе удалось вытащить оружие из тайги.

Фото: Слава Иванов. Музей имени Арсеньева
— Теперь она станет частью нашего музейного фонд, — отметили в пресс-службе музея. — Отметим, что мы стремились не только пополнить уникальным оружием музейную коллекцию, но и сделать всё, чтобы предотвратить попадание ценного исторического предмета в руки «черных металлистов», — подчеркнули в пресс-службе музея.

Авиапушку НС-37 посетители музея смогут увидеть на выставке, которая будет открыта к 80-летию Победы — в главном корпусе на Светланской, 20.

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#Новости#Общество#Владивосток#Приморский край#Объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени Арсеньева
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