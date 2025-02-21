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Posted 21 февраля, 06:28

Published 21 февраля, 06:28

Modified 21 февраля, 06:30

Updated 21 февраля, 06:30

Подозрительная тряска автомобиля заставила смеяться очевидцев в Приморье

Загадочно качалась на светофоре: машина ходила ходуном во Владивостоке — видео

21 февраля 2025, 06:28
Фото: vostokmedia.com.

Подозрительная тряска автомобиля заставила смеяться очевидцев в Приморье

Сюжет
Пробки
Ожидания зеленого сигнала светофора на развязке в районе Русской во Владивостоке весьма длительные. Настолько долгие, что успеваешь заметить странные процессы на дороге.

Например, девушки успели снять на видео «Приус», который загадочно качался в ожидании нужного сигнала регулировщика.

Комментаторы в новых медиа предполагают, что причина «тряски» крайне интимная для посторонних глаз, а знатоки сразу предположили, что все дело в гидравлической подвеске, которая и заставляет подпрыгивать автомобиль.

Стоит отметить, молодые люди на мотоцикле решили повторить за приморцами на легковушке, но вышло у них не так эффектно, судя по реакции автора видео.

Видео: dpsvl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как байкер прикрылся пятой точкой своей подруги и нарушил правила дорожного движения во Владивостоке.

Мотоциклист, прикрывшись задом подруги, нарушил ПДД в Приморье — видео
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