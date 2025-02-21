Загадочно качалась на светофоре: машина ходила ходуном во Владивостоке — видео

Posted 21 февраля, 06:28
Published 21 февраля, 06:28
Modified 21 февраля, 06:30
Updated 21 февраля, 06:30
Например, девушки успели снять на видео «Приус», который загадочно качался в ожидании нужного сигнала регулировщика.
Комментаторы в новых медиа предполагают, что причина «тряски» крайне интимная для посторонних глаз, а знатоки сразу предположили, что все дело в гидравлической подвеске, которая и заставляет подпрыгивать автомобиль.
Стоит отметить, молодые люди на мотоцикле решили повторить за приморцами на легковушке, но вышло у них не так эффектно, судя по реакции автора видео.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как байкер прикрылся пятой точкой своей подруги и нарушил правила дорожного движения во Владивостоке.