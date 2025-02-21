Заказ или спор? — Девушка устроила поджог и сняла его на камеру в Приморье — видео

Подожгла мусорку и сняла пожар на видео жительница Приморского края

Сюжет Полиция

Вечер оказался жарким у жителей Уссурийска. Всему виной подозрительная дама, которая устроила пожар во дворе многоэтажки. Приморцы недоумевают, зачем она сотворила это? Но еще один немаловажный вопрос тревожит горожан: для чего злоумышленница сняла процесс на видео?