Заказ или спор? — Девушка устроила поджог и сняла его на камеру в Приморье — видео

Posted 21 февраля, 01:31
Published 21 февраля, 01:31
Modified 21 февраля, 01:33
Updated 21 февраля, 01:33
В Уссурийске на Чичерина произошел крайне странный инцидент. На придомовой территории прямо под камерой видеонаблюдения девушка подожгла мусорный контейнер, запечатлела процесс на камеру и спешно удалилась, отметили в новых медиа.
Жильцы многоэтажки намерены написать заявление в полицию, если «лисичка со спичками» не объявится сама.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как огнеборцы не смогли пройти мимо пугающих сообщений в соцсетях и бросились на помощь во Владивостоке.