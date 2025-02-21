vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 21 февраля, 01:31

Published 21 февраля, 01:31

Modified 21 февраля, 01:33

Updated 21 февраля, 01:33

Подожгла мусорку и сняла пожар на видео жительница Приморского края

Заказ или спор? — Девушка устроила поджог и сняла его на камеру в Приморье — видео

21 февраля 2025, 01:31
Фото: Изображение Midjourney.

Подожгла мусорку и сняла пожар на видео жительница Приморского края

Сюжет
Полиция
Вечер оказался жарким у жителей Уссурийска. Всему виной подозрительная дама, которая устроила пожар во дворе многоэтажки. Приморцы недоумевают, зачем она сотворила это? Но еще один немаловажный вопрос тревожит горожан: для чего злоумышленница сняла процесс на видео?

В Уссурийске на Чичерина произошел крайне странный инцидент. На придомовой территории прямо под камерой видеонаблюдения девушка подожгла мусорный контейнер, запечатлела процесс на камеру и спешно удалилась, отметили в новых медиа.

Жильцы многоэтажки намерены написать заявление в полицию, если «лисичка со спичками» не объявится сама.

Видео: mark2_che.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как огнеборцы не смогли пройти мимо пугающих сообщений в соцсетях и бросились на помощь во Владивостоке.

Не по звонку, а по долгу службы: огнеборцы бросились спасать автобус в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Что это, если не чудо? — «волшебник» в погонах осчастливил жителя ПриморьяВысказал мнение и загремел в больницу: за что жестоко избили юношу в Приморье?«15 миллионов за голову»: подробности жесткого ДТП во Владивостоке
#Новости#Видео#Владивосток#Уссурийск#Полиция#Помощь#Соцсети#Видеонаблюдение#Девушка#Приморский край#Происшествия#Огнеборцы#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика