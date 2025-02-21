Жизнь как коробка шоколадных конфет: зек из Приморья знал, какая начинка попадется

Posted 21 февраля, 00:51
Published 21 февраля, 00:51
Modified 21 февраля, 00:53
Updated 21 февраля, 00:53
В Уссурийскую тюрьму попытались передать конфеты с наркотическими веществами, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Полицейским сообщили, что заключенный, отбывающий срок за незаконный оборот наркотиков, ждет посылку с «запрещенкой». Силовики проверили содержимое передачки и обнаружили там шоколадные конфеты с запрещенными веществами, общая масса которого составила два грамма, что квалифицируется, как значительный размер
По данному факту возбуждено уголовное дело: сбыт или пересылка наркотиков. Расследование продолжается.
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