Жизнь как коробка шоколадных конфет: зек из Приморья знал, какая начинка попадется

Полицейским сообщили, что заключенный, отбывающий срок за незаконный оборот наркотиков, ждет посылку с «запрещенкой». Силовики проверили содержимое передачки и обнаружили там шоколадные конфеты с запрещенными веществами, общая масса которого составила два грамма, что квалифицируется, как значительный размер