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Posted 21 февраля, 00:51

Published 21 февраля, 00:51

Modified 21 февраля, 00:53

Updated 21 февраля, 00:53

Сладости с особой начинкой не добрались до адресата в тюрьме в Приморском крае

Жизнь как коробка шоколадных конфет: зек из Приморья знал, какая начинка попадется

21 февраля 2025, 00:51
Фото: 1MI.

Сладости с особой начинкой не добрались до адресата в тюрьме в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
Об особой посылке для заключенного силовики узнали не случайно в Приморском крае. Правда сладкоежка не познал вкус конфеток из злосчастной передачки.

В Уссурийскую тюрьму попытались передать конфеты с наркотическими веществами, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Полицейским сообщили, что заключенный, отбывающий срок за незаконный оборот наркотиков, ждет посылку с «запрещенкой». Силовики проверили содержимое передачки и обнаружили там шоколадные конфеты с запрещенными веществами, общая масса которого составила два грамма, что квалифицируется, как значительный размер

По данному факту возбуждено уголовное дело: сбыт или пересылка наркотиков. Расследование продолжается.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что бизнес на смерти прикрыли в Приморском крае.

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#Новости#Владивосток#Уголовное дело#Наркотики#Уссурийск#УМВД#Конфеты#Приморский край#Тюрьма#Происшествия
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