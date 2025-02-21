Золотая дюжина: глава Владивостока вручил ветеранам медали к 80-летию Победы

12 медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» получили заслуженные жители Владивостока из рук главы города. Среди награждаемых сегодня участник Великой Отечественной войны Ольга Долотова. После школы в 1942 году она поступила в медицинское училище во Владивостоке на фельдшерское отделение. Ее выпускной госэкзамен совпал с началом войны с Японией. Получила назначение в Главный военно-морской госпиталь. В этот же день ей присвоено звание «младший лейтенант медицинской службы». Служила во 2-м хирургическом отделении операционной сестрой, затем старшей медицинской сестрой.