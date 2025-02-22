Чёрный дым шёл из дверей: жуткий пожар случился во Владивостоке

Вчера днем на улице Полетаева произошло возгорание в многоквартирном доме. По прибытию пожарных из подъезда шел густой черный дым, а на первом этаже горели велосипеды. Огнеборцы МЧС России с помощью специальных спасательных устройств вывели 9 человек, включая двух детей, из задымленного подъезда.

Пожар ликвидировали. Пламя заняло площадь около 5 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших нет. В данный момент дознаватели устанавливают причину и оценивают ущерб.