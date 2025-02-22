Чёрный дым шёл из дверей: жуткий пожар случился во Владивостоке

Posted 22 февраля, 00:28
Published 22 февраля, 00:28
Modified 22 февраля, 00:30
Updated 22 февраля, 00:30
Вчера днем на улице Полетаева произошло возгорание в многоквартирном доме. По прибытию пожарных из подъезда шел густой черный дым, а на первом этаже горели велосипеды. Огнеборцы МЧС России с помощью специальных спасательных устройств вывели 9 человек, включая двух детей, из задымленного подъезда.
Пожар ликвидировали. Пламя заняло площадь около 5 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших нет. В данный момент дознаватели устанавливают причину и оценивают ущерб.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как пожарные спасали автобус в Приморье.