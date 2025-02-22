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Posted 22 февраля, 00:28

Published 22 февраля, 00:28

Modified 22 февраля, 00:30

Updated 22 февраля, 00:30

Сотрудники МЧС России спасли 9 человек на пожаре во Владивостоке

Чёрный дым шёл из дверей: жуткий пожар случился во Владивостоке

22 февраля 2025, 00:28
Фото: Изображение Midjourney.

Сотрудники МЧС России спасли 9 человек на пожаре во Владивостоке

Сюжет
Дети
У спасателей во Владивостоке выдался не самый спокойный день: из горящей многоэтажки пришлось выводить несколько человек.

Вчера днем на улице Полетаева произошло возгорание в многоквартирном доме. По прибытию пожарных из подъезда шел густой черный дым, а на первом этаже горели велосипеды. Огнеборцы МЧС России с помощью специальных спасательных устройств вывели 9 человек, включая двух детей, из задымленного подъезда.

Пожар ликвидировали. Пламя заняло площадь около 5 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших нет. В данный момент дознаватели устанавливают причину и оценивают ущерб.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как пожарные спасали автобус в Приморье.

Не по звонку, а по долгу службы: огнеборцы бросились спасать автобус в Приморье
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