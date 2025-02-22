Излупил молотком за неправильную парковку: нервного водителя задержали в Приморье

Во Владивостоке полиция задержала 51-летнего мужчину, который повредил чужой автомобиль с помощью молотка.

Инцидент произошел после того, как владелица машины припарковала ее в месте, которое не понравилось злоумышленнику. Он оскорбил женщину и разбил её автомобиль молотком.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого и возбудили уголовное дело за умышленное повреждение имущества. Расследование продолжается.

Ранее «Восток-Медиа» писало о мужчине, который «покалечил» автобус в Приморском крае.