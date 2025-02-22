Излупил молотком за неправильную парковку: нервного водителя задержали в Приморье

Posted 22 февраля, 06:55
Published 22 февраля, 06:55
Modified 22 февраля, 06:57
Updated 22 февраля, 06:57
Во Владивостоке полиция задержала 51-летнего мужчину, который повредил чужой автомобиль с помощью молотка.
Инцидент произошел после того, как владелица машины припарковала ее в месте, которое не понравилось злоумышленнику. Он оскорбил женщину и разбил её автомобиль молотком.
Полицейские оперативно установили личность подозреваемого и возбудили уголовное дело за умышленное повреждение имущества. Расследование продолжается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о мужчине, который «покалечил» автобус в Приморском крае.