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Posted 22 февраля, 06:55

Published 22 февраля, 06:55

Modified 22 февраля, 06:57

Updated 22 февраля, 06:57

Разбившего чужую машину за неправильную парковку задержали в Приморье

Излупил молотком за неправильную парковку: нервного водителя задержали в Приморье

22 февраля 2025, 06:55
Фото: 1MI.

Разбившего чужую машину за неправильную парковку задержали в Приморье

Сюжет
Уголовное дело
Жителю Владивостока не понравилось, как женщина припарковала свою машину. Он не выдержал и разбил автомобиль молотком. Случившееся сняла камера наблюдения, «борца за справедливость» задержали сотрудники полиции.

Во Владивостоке полиция задержала 51-летнего мужчину, который повредил чужой автомобиль с помощью молотка.

Инцидент произошел после того, как владелица машины припарковала ее в месте, которое не понравилось злоумышленнику. Он оскорбил женщину и разбил её автомобиль молотком.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого и возбудили уголовное дело за умышленное повреждение имущества. Расследование продолжается.

Ранее «Восток-Медиа» писало о мужчине, который «покалечил» автобус в Приморском крае.

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