vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 22 февраля, 01:13

Published 22 февраля, 01:13

Modified 22 февраля, 01:15

Updated 22 февраля, 01:15

Две пристройки к жилым домам загорелись в Приморском крае

Огонь подбирался к квартирам: два мощных пожара за один день случились в Приморье

22 февраля 2025, 01:13
Фото: 1MI.

Две пристройки к жилым домам загорелись в Приморском крае

Сюжет
Пожар
21 февраля в Приморском крае произошли два пожара. В Партизанске вспыхнула пристройка к жилому дому, в Уссурийске — котельная.

21 февраля в 18:03 на Партизанской в Партизанске загорелась пристройка двухквартирного дома. Огонь также частично охватил крышу одной из квартир. Пожар был потушен на площади около 40 квадратных метров. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

21 февраля в 19:18 в селе Борисовка Уссурийского городского округа загорелась котельная, пристроенная к частному дому. Котельная горела изнутри. Пожар был быстро локализовали на площади около 15 квадратных метров. Причину пожара и размер ущерба устанавливают.

Благодаря профессионализму и быстрой реакции спасателей, никто не пострадал.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре во Владивостоке.

Чёрный дым шёл из дверей: жуткий пожар случился во Владивостоке
Узнать подробнее
Читайте также:
Опасность приближается: особый режим ввели в нескольких районах ПриморьяДва автомобиля сгорели за одну ночь в УссурийскеПоследний сон: что случилось ночью в квартире жителя Находки?
#Новости#Общество#Пожар#Спасатели#Уссурийск#Партизанск#Котельная#Приморский край#Приморье#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика