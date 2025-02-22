Огонь подбирался к квартирам: два мощных пожара за один день случились в Приморье

21 февраля в 18:03 на Партизанской в Партизанске загорелась пристройка двухквартирного дома. Огонь также частично охватил крышу одной из квартир. Пожар был потушен на площади около 40 квадратных метров. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

21 февраля в 19:18 в селе Борисовка Уссурийского городского округа загорелась котельная, пристроенная к частному дому. Котельная горела изнутри. Пожар был быстро локализовали на площади около 15 квадратных метров. Причину пожара и размер ущерба устанавливают.