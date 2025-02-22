Организаторы Форума будущих технологий представили итоги мероприятия

Для развития определенных инновационных индустрий требуется наличие собственной материальной базы, представленной технологиями, сырьем и бизнес-процессами. Об этом сообщил первый заместитель председателя Правительства России, сопредседатель оргкомитета форума Денис Мантуров. Он подчеркнул, что отрасли новых материалов и химии обеспечивают российский рынок такой продукцией, как сплавы, полимеры, композиты. Кроме этого, такие отрасли снабжают отечественную экономику как базовыми веществами, так и высокотехнологичными материалами. По мнению Дениса Мантурова, данная индустрия должна быть инновационной в первую очередь.