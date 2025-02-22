Организаторы Форума будущих технологий представили итоги мероприятия

Posted 22 февраля, 16:35
Published 22 февраля, 16:35
Modified 22 февраля, 16:35
Updated 22 февраля, 16:35
Участники обсуждали направления развития индустрии новых материалов и химии, рассматривая их как основу инновационной экономики на долгосрочный период. Об этом информирует muksun.fm.
Для развития определенных инновационных индустрий требуется наличие собственной материальной базы, представленной технологиями, сырьем и бизнес-процессами. Об этом сообщил первый заместитель председателя Правительства России, сопредседатель оргкомитета форума Денис Мантуров. Он подчеркнул, что отрасли новых материалов и химии обеспечивают российский рынок такой продукцией, как сплавы, полимеры, композиты. Кроме этого, такие отрасли снабжают отечественную экономику как базовыми веществами, так и высокотехнологичными материалами. По мнению Дениса Мантурова, данная индустрия должна быть инновационной в первую очередь.
В этом году мероприятие собрало более 1,7 тысячи участников из России и тридцати семи зарубежных стран. Среди гостей было триста пятьдесят отечественных и иностранных предпринимателей. Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
Деловая программа была разделена на четыре блока. Каждый трек был посвящен определенной теме. Кроме того, в ходе мероприятия прошло тридцать семь сессий. Их участниками стали более 230 спикеров и модераторов.
Эксперты предложили решения, позволяющие ускорить внедрение новых материалов и обеспечить формирование технологического суверенитета Российской Федерации. Один из ключевых вопросов, обсуждаемых на площадке форума, касался подготовки квалифицированных специалистов для индустрии новых материалов и химии.
В рамках отдельных дискуссий рассматривались международное сотрудничество и реализацию совместных проектов. Эксперты обсудили возможности сохранения технологического суверенитета при одновременном развитии сотрудничества с партнерами из-за рубежа.
Большой интерес вызвала выставка инновационных разработок, где были представлены результаты работы крупных корпораций и наукоемких компаний и производств России.
На форуме также состоялось торжественное подписание нескольких партнерских соглашений. Информационным партнером мероприятия выступил медиахолдинг 1MI.