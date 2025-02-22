Оставили ребёнка на морозе: брошенного на обочине малыша подобрали в Приморье

Posted 22 февраля, 04:55
Published 22 февраля, 04:55
Modified 22 февраля, 05:05
Updated 22 февраля, 05:05
В Приморском крае недалеко от заправки на 8-м километре в Артеме очевидцы обнаружили брошенную овчарку с поводком.
Нерадивый хозяин высадил животное и уехал, оставив его на произвол судьбы. Собака, по-видимому, даже не поняла, что ее бросили. Неравнодушные люди подобрали пса и теперь заботятся о нем.
За последние годы в Приморье было отловлено около 4600 беспризорных собак. К счастью, все чаще животных забирают к себе неравнодушные граждане.
Ранее «Восток-Медиа» писало о беспределе около школы в Приморье.