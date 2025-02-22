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Posted 22 февраля, 04:55

Published 22 февраля, 04:55

Modified 22 февраля, 05:05

Updated 22 февраля, 05:05

Брошенную собаку нашли на обочине дороги в Приморье

Оставили ребёнка на морозе: брошенного на обочине малыша подобрали в Приморье

22 февраля 2025, 04:55
Фото: 1MI.

Брошенную собаку нашли на обочине дороги в Приморье

Сюжет
Собаки
Очевидцы поразительно жестокого поступка спасли малыша в Приморье. Прошлые хозяева оставили собаку прямо на обочине оживленной трассы.

В Приморском крае недалеко от заправки на 8-м километре в Артеме очевидцы обнаружили брошенную овчарку с поводком.

Нерадивый хозяин высадил животное и уехал, оставив его на произвол судьбы. Собака, по-видимому, даже не поняла, что ее бросили. Неравнодушные люди подобрали пса и теперь заботятся о нем.

Видео: newsartema.

За последние годы в Приморье было отловлено около 4600 беспризорных собак. К счастью, все чаще животных забирают к себе неравнодушные граждане.

Ранее «Восток-Медиа» писало о беспределе около школы в Приморье.

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