Оставили ребёнка на морозе: брошенного на обочине малыша подобрали в Приморье

В Приморском крае недалеко от заправки на 8-м километре в Артеме очевидцы обнаружили брошенную овчарку с поводком.

Нерадивый хозяин высадил животное и уехал, оставив его на произвол судьбы. Собака, по-видимому, даже не поняла, что ее бросили. Неравнодушные люди подобрали пса и теперь заботятся о нем.