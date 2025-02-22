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Posted 21 февраля, 23:50

Published 21 февраля, 23:50

Modified 22 февраля, 00:00

Updated 22 февраля, 00:00

От —18°С до —1°С: чего ждать от погоды в Приморье?

От —18°С до —1°С: чего ждать от погоды в Приморье?

21 февраля 2025, 23:50
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Погода
Повышенное давление разгонит все осадки над Приморьем. Местами в крае будет холодно: до —18°С.

Сегодня, 22 февраля, Приморье находится под влиянием поля повышенного атмосферного давления, осадков не ожидается. Ветер северо-западный умеренный, местами до сильного. Температура воздуха варьируется от -1°C до -12°.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного, временами сильный. Температура воздуха в утренние часы -12…-14°C, днем -6…-8°C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха в утренние часы -16…-18°C, днем -3…-5°C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха в утренние часы -11…-13°C, днем -3…-5°C.

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