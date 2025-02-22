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Posted 22 февраля, 05:53

Published 22 февраля, 05:53

Modified 22 февраля, 05:55

Updated 22 февраля, 05:55

ДТП с участием пяти автомобилей случилось во Владивостоке

Собрала «страйк»: массовая авария случилась во Владивостоке — фото

22 февраля 2025, 05:53
Фото: 1MI.

ДТП с участием пяти автомобилей случилось во Владивостоке

Сюжет
Пробки
В жесткой аварии на проспекте во Владивостоке пострадали сразу пять машин. Очевидцы винят во всем одну автомобилистку.

Во Владивостоке на проспекте 100-летия произошла массовая авария с участием пяти автомобилей.

 

По словам очевидцев, девушка за рулем Toyota Kluger не смогла остановить машину и врезалась в несколько других транспортных средств. В результате столкновения пострадали две Corolla Fielder, Tesla и Toyota Aqua.

Фото: Svodka25

О пострадавших не сообщали. Причины инцидента пока неизвестны. Обстоятельства происшествия выясняют.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жуткой аварии, которая поставила трассу «колом» в Приморье.

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