Собрала «страйк»: массовая авария случилась во Владивостоке — фото

Posted 22 февраля, 05:53
Published 22 февраля, 05:53
Modified 22 февраля, 05:55
Updated 22 февраля, 05:55
Во Владивостоке на проспекте 100-летия произошла массовая авария с участием пяти автомобилей.
По словам очевидцев, девушка за рулем Toyota Kluger не смогла остановить машину и врезалась в несколько других транспортных средств. В результате столкновения пострадали две Corolla Fielder, Tesla и Toyota Aqua.
О пострадавших не сообщали. Причины инцидента пока неизвестны. Обстоятельства происшествия выясняют.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жуткой аварии, которая поставила трассу «колом» в Приморье.