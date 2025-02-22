vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 22 февраля, 07:15

Published 22 февраля, 07:15

Modified 22 февраля, 08:30

Updated 22 февраля, 08:30

Двух братьев задержали за пальбу в воздух в Уссурийске

Выстрелы прогремели прямо в городе: кто открыл пальбу в Уссурийске?

22 февраля 2025, 07:15
Фото: 1MI.

Двух братьев задержали за пальбу в воздух в Уссурийске

Жители проспекта Блюхера в Уссурийске испугались из-за звуков выстрелов. Полицейские нашли тех, кто стрелял.

В Уссурийске полиция оперативно отреагировала на сообщение о выстрелах возле подъезда жилого дома на проспекте Блюхера. Сотрудники полиции установили личности двух подозреваемых — братьев 21 и 26 лет, ранее судимых и проживающих в том же доме.

Полицейские изъяли предмет, из которого производились выстрелы, для дальнейшего исследования. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Восток-Медиа» писало об «административке» за пальбу по зданию администрации в Приморье.

Пальба по администрации в Приморье: скандальное дело получило продолжение
Узнать подробнее
Читайте также:
Опасность приближается: особый режим ввели в нескольких районах ПриморьяОгонь бушует: 300 гектаров леса горят в эти выходные в ПриморьеДва автомобиля сгорели за одну ночь в Уссурийске
#Новости#Общество#Уссурийск#Приморский край#Приморье#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика