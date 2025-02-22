Выстрелы прогремели прямо в городе: кто открыл пальбу в Уссурийске?

Posted 22 февраля, 07:15
Published 22 февраля, 07:15
Modified 22 февраля, 08:30
Updated 22 февраля, 08:30
В Уссурийске полиция оперативно отреагировала на сообщение о выстрелах возле подъезда жилого дома на проспекте Блюхера. Сотрудники полиции установили личности двух подозреваемых — братьев 21 и 26 лет, ранее судимых и проживающих в том же доме.
Полицейские изъяли предмет, из которого производились выстрелы, для дальнейшего исследования. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее «Восток-Медиа» писало об «административке» за пальбу по зданию администрации в Приморье.