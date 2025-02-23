Андрей Брик: желаю военным мужества, стойкости духа и несгибаемой воли

В городе воинской славы Владивостоке, который был основан при содействии Восточно-Сибирского линейного батальона как военный пост, особо чтут военнослужащих ― за присущий им патриотизм, верность служебному долгу и интересам государства. Ратными подвигами в ходе Русско-японской, Великой Отечественной, Советско-японской войн, в боях за озеро Хасан и остров Даманский воины-дальневосточники укрепляли на тихоокеанских рубежах мощь и обороноспособность Отечества, во время локальных военных конфликтов доблестно отстаивали конституционный порядок в горячих точках.