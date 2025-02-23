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Posted 22 февраля, 23:00

Published 22 февраля, 23:00

Modified 22 февраля, 23:00

Updated 22 февраля, 23:00

Андрей Брик: желаю военным мужества, стойкости духа и несгибаемой воли

Андрей Брик: желаю военным мужества, стойкости духа и несгибаемой воли

22 февраля 2025, 23:00
Фото: 1MI.
Сюжет
Праздник
2025 — Год защитника Отечества. Этот праздник имеет особое значение для каждого из нас. Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравляет жителей города в столь важный для россиян день.

«Уважаемые военнослужащие и ветераны Вооруженных Сил России!

Дорогие жители и гости Владивостока!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот год объявлен Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным «Годом защитника Отечества», «Годом мира и единства в борьбе с нацизмом».

Службу в рядах Вооруженных Сил РФ характеризуют такие высокие понятия, как честь и доблесть, ответственность за судьбы боевых товарищей, преданность Отчизне.

Военнослужащие дальневосточных подразделений Вооруженных Сил надежно стоят на страже геополитических интересов страны, проявляя мужество и героизм, обеспечивая безопасность России. Благодаря высокопрофессиональной тактической подготовке личного состава Восточного военного округа и Тихоокеанского флота, принимающего участие в Специальной военной операции, осуществляется миротворческая миссия России по защите населения в воссоединенных субъектах Российской Федерации.

В городе воинской славы Владивостоке, который был основан при содействии Восточно-Сибирского линейного батальона как военный пост, особо чтут военнослужащих ― за присущий им патриотизм, верность служебному долгу и интересам государства. Ратными подвигами в ходе Русско-японской, Великой Отечественной, Советско-японской войн, в боях за озеро Хасан и остров Даманский воины-дальневосточники укрепляли на тихоокеанских рубежах мощь и обороноспособность Отечества, во время локальных военных конфликтов доблестно отстаивали конституционный порядок в горячих точках.

В год 80-летия Великой Победы особую значимость приобретают совместные инициативы органов местного самоуправления и ветеранских организаций по поддержке участников боевых действий, совершенствованию системы начальной военной подготовки подрастающего поколения. К этим добровольческим акциям и проектам присоединились активисты местного отделения партии «Единая Россия», молодогвардейцы, «серебряные» волонтеры, что свидетельствует о высоком патриотическом настрое жителей приморской столицы, их стремлении поддержать бойцов СВО, приблизить нашу общую Победу над нацизмом!»

«Желаю личному составу Вооруженных Сил РФ мужества, стойкости духа и несгибаемой воли при выполнении государственных задач по повышению боеспособности!

Ветеранам боевых действий ― крепкого здоровья, успешной реализации намеченных планов и важных патриотических проектов!

Всем жителям Владивостока ― благополучия, мира и добра!»

Председатель Думы Владивостока А. П. Брик

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