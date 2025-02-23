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Posted 23 февраля, 02:48

Published 23 февраля, 02:48

Modified 23 февраля, 02:57

Updated 23 февраля, 02:57

Автомобилисты красиво поддержали бойцов СВО в Приморском крае

Флаги и патриотизм: масштабный флешмоб объединил спассчан в Приморье — видео

23 февраля 2025, 02:48
Фото: Изображение Midjourney.

Автомобилисты красиво поддержали бойцов СВО в Приморском крае

Сюжет
Автомобилисты
День защитника Отечества — важный праздник для Россиян. Приморцы с огромным энтузиазмом отметили этот день.

В Спасске-Дальнем прошел флешмоб, в котором приняли участие десятки автомобилистов. Горожане выехали на дороги города с флагами и с благой целью — красиво поздравить приморских мужчин.

Фото: vostokmedia.com

Машины проехали по всем основным улицам муниципалитета эффектной колонной. Единомышленники даже на автозаправку заезжали всей оравой.

Фото: vostokmedia.com
«Автопробег посвящен Дню защитника Отечества и бойцам, которые воюют в зоне СВО», — подчеркнула участница мероприятия.
Видео: vostokmedia.com.

Ребята, которые защищают нашу страну на передовой, должны знать, что у них надежный тыл в Приморье. Жители региона верят в победу и поддерживают своих всеми силами.

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