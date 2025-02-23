Флаги и патриотизм: масштабный флешмоб объединил спассчан в Приморье — видео

Posted 23 февраля, 02:48
Published 23 февраля, 02:48
Modified 23 февраля, 02:57
Updated 23 февраля, 02:57
В Спасске-Дальнем прошел флешмоб, в котором приняли участие десятки автомобилистов. Горожане выехали на дороги города с флагами и с благой целью — красиво поздравить приморских мужчин.
Машины проехали по всем основным улицам муниципалитета эффектной колонной. Единомышленники даже на автозаправку заезжали всей оравой.
«Автопробег посвящен Дню защитника Отечества и бойцам, которые воюют в зоне СВО», — подчеркнула участница мероприятия.
Ребята, которые защищают нашу страну на передовой, должны знать, что у них надежный тыл в Приморье. Жители региона верят в победу и поддерживают своих всеми силами.