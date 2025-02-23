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Posted 23 февраля, 08:11

Published 23 февраля, 08:11

Modified 23 февраля, 08:36

Updated 23 февраля, 08:36

Картина дня в Приморье: пойманный тигр, жуткая авария и золотая корюшка

Картина дня в Приморье: пойманный тигр, жуткая авария и золотая корюшка

23 февраля 2025, 08:11
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события воскресенья — в обзоре «Восток-Медиа»

Конфликтного тигра поймали в Приморье

Тигрицу, которая несколько раз подходила к посёлку Красный Яр, поймали в Приморском крае. Ее доставят в реабилитационный центр и осмотрят.

Конфликтного амурского тигра поймали в Пожарском районе Приморья
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Жуткая авария произошла ночью во Владивостоке

Серьезная авария с элитной иномаркой случилась во Владивостоке. На место прибыли сотрудники полиции и бригада медиков. В сети появились пугающие фото от очевидцев происшествия.

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Корюшку по цене золота продают в Приморье

Серьезная авария с элитной иномаркой случилась во Владивостоке. На место прибыли сотрудники полиции и бригада медиков. В сети появились пугающие фото от очевидцев происшествия.

Шокирующее ценообразование: стоимость корюшки поразила жителей Приморья — фото
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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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