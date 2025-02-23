Картина дня в Приморье: пойманный тигр, жуткая авария и золотая корюшка

Posted 23 февраля, 08:11
Published 23 февраля, 08:11
Modified 23 февраля, 08:36
Updated 23 февраля, 08:36
Конфликтного тигра поймали в Приморье
Тигрицу, которая несколько раз подходила к посёлку Красный Яр, поймали в Приморском крае. Ее доставят в реабилитационный центр и осмотрят.
Жуткая авария произошла ночью во Владивостоке
Серьезная авария с элитной иномаркой случилась во Владивостоке. На место прибыли сотрудники полиции и бригада медиков. В сети появились пугающие фото от очевидцев происшествия.
Корюшку по цене золота продают в Приморье
Серьезная авария с элитной иномаркой случилась во Владивостоке. На место прибыли сотрудники полиции и бригада медиков. В сети появились пугающие фото от очевидцев происшествия.