Конфликтного амурского тигра поймали в Пожарском районе Приморья

Posted 23 февраля, 05:09
Published 23 февраля, 05:09
Modified 23 февраля, 06:05
Updated 23 февраля, 06:05
Утром 23 февраля в Пожарском районе, неподалеку от поселка Красный Яр, сотрудники госохотнадзора совместно со специалистами общественной организации «Центр „Тигр“ успешно отловили конфликтную самку амурского тигра возрастом до двух лет. Животное несколько раз заходило в поселок, из-за этого местные жители очень переживали.
Тигрицу планируют перевезти в поселок Алексеевка в «Центр „Тигр“ для дальнейшей диагностики и реабилитации. Специалисты надеются, что после обследования животное сможет вернуться в природную среду обитания.