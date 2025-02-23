vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 23 февраля, 05:09

Published 23 февраля, 05:09

Modified 23 февраля, 06:05

Updated 23 февраля, 06:05

Конфликтного амурского тигра поймали в Пожарском районе Приморья

Конфликтного амурского тигра поймали в Пожарском районе Приморья

23 февраля 2025, 05:09
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Амурский тигр
Тигрицу, которая несколько раз подходила к посёлку Красный Яр, поймали в Приморском крае.

Утром 23 февраля в Пожарском районе, неподалеку от поселка Красный Яр, сотрудники госохотнадзора совместно со специалистами общественной организации «Центр „Тигр“ успешно отловили конфликтную самку амурского тигра возрастом до двух лет. Животное несколько раз заходило в поселок, из-за этого местные жители очень переживали.

Видео: minles_pk.

Тигрицу планируют перевезти в поселок Алексеевка в «Центр „Тигр“ для дальнейшей диагностики и реабилитации. Специалисты надеются, что после обследования животное сможет вернуться в природную среду обитания.

Читайте также:
Утаскивает бедолаг в лес: жуткие убийства подтвердили силовики в Приморье — фотоЗавершения тигриной «осады» ждут жители трех населенных пунктов ПриморьяХраброе сердце и верный друг: два товарища дали отпор тигру в Приморье — видео
#Новости#Общество#Видео#Пожарский район#Диагностика#Приморский край#Амурский тигр#Реабилитация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика