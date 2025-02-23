Конфликтного амурского тигра поймали в Пожарском районе Приморья

Утром 23 февраля в Пожарском районе, неподалеку от поселка Красный Яр, сотрудники госохотнадзора совместно со специалистами общественной организации «Центр „Тигр“ успешно отловили конфликтную самку амурского тигра возрастом до двух лет. Животное несколько раз заходило в поселок, из-за этого местные жители очень переживали.