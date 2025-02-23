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Posted 23 февраля, 03:57

Published 23 февраля, 03:57

Modified 23 февраля, 03:59

Updated 23 февраля, 03:59

Серьезная авария произошла минувшей ночью во Владивостоке

«Люди в реанимации»: жуткое ДТП случилось ночью во Владивостоке — видео

23 февраля 2025, 03:57
Фото: 1MI.

Серьезная авария произошла минувшей ночью во Владивостоке

Сюжет
Полиция
Серьезная авария с элитной иномаркой случилась во Владивостоке. На место прибыли сотрудники полиции и бригада медиков. В сети появились пугающие фото от очевидцев происшествия.

Ночью 23 февраля во Владивостоке произошло серьезное ДТП с участием автомобиля BMW.

 

Фото: Svodka25

Водитель не справился с управлением и на высокой скорости врезался в опору виадука на улице Некрасовская. В результате аварии 38-летний водитель и 36-летний пассажир получили тяжелые травмы, их доставили в реанимационное отделение.

Видео: Svodka25.

Сотрудники полиции сообщили, что стаж водителя составляет 12 лет, в 2025 году его уже привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Госавтоинспекция начала проверку по факту происшествия, обстоятельства инцидента выясняют.

Ранее «Восток-Медиа» писало о массовой аварии во Владивостоке.

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