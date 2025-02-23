«Люди в реанимации»: жуткое ДТП случилось ночью во Владивостоке — видео

Posted 23 февраля, 03:57
Published 23 февраля, 03:57
Modified 23 февраля, 03:59
Updated 23 февраля, 03:59
Ночью 23 февраля во Владивостоке произошло серьезное ДТП с участием автомобиля BMW.
Водитель не справился с управлением и на высокой скорости врезался в опору виадука на улице Некрасовская. В результате аварии 38-летний водитель и 36-летний пассажир получили тяжелые травмы, их доставили в реанимационное отделение.
Сотрудники полиции сообщили, что стаж водителя составляет 12 лет, в 2025 году его уже привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Госавтоинспекция начала проверку по факту происшествия, обстоятельства инцидента выясняют.
Ранее «Восток-Медиа» писало о массовой аварии во Владивостоке.