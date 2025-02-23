Машина в мясо, на асфальте кровь: легковушку протаранил автобус в Приморье — фото

В Приморском крае на 193-м километре трассы «Осиновка — Рудная пристань» произошло серьезное ДТП. Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем Toyota Prius. Инцидент произошел, когда автобус совершал поворот налево. В салоне автобуса находились 12 человек, но пострадали только водитель и пассажир легковушки.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и скорая помощь для оказания необходимой помощи. Полиция проводит расследование обстоятельств ДТП.