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Posted 23 февраля, 00:52

Published 23 февраля, 00:52

Modified 23 февраля, 00:54

Updated 23 февраля, 00:54

Автобус попал в аварию на трассе «Осиновка — Рудная пристань» в Приморье

Машина в мясо, на асфальте кровь: легковушку протаранил автобус в Приморье — фото

23 февраля 2025, 00:52
Фото: DPS VL.

Автобус попал в аварию на трассе «Осиновка — Рудная пристань» в Приморье

Сюжет
Автобус
В субботу в Приморском крае случилась жуткая авария. Легковушку смело после столкновения с автобусом.

В Приморском крае на 193-м километре трассы «Осиновка — Рудная пристань» произошло серьезное ДТП. Пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем Toyota Prius. Инцидент произошел, когда автобус совершал поворот налево. В салоне автобуса находились 12 человек, но пострадали только водитель и пассажир легковушки.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и скорая помощь для оказания необходимой помощи. Полиция проводит расследование обстоятельств ДТП.

Фото: DPS VL

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