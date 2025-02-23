Шокирующее ценообразование: стоимость корюшки поразила жителей Приморья — фото

Posted 23 февраля, 03:07
Published 23 февраля, 03:07
Modified 23 февраля, 03:09
Updated 23 февраля, 03:09
Свежемороженая рыбка интересует приморцев на протяжении всего сезона и не спроста. Ведь морская охота стала недоступной для многих жителей региона из-за аномально теплой зимы.
Горожанка, увидев женщину, которая продавала рыбу, решила поинтересоваться, сколько стоят местные «деликатесы». Цены оказались вполне приемлемыми — 500 рублей за килограмм.
Но девушку смутило, почему такой скачок произошел за месяц? Ведь буквально в конце января корюшка стоила 1 100 рублей.
«Везде ищу подвох. Может не совсем свежая, раз за такую цену. Мама буквально неделю назад покупала за 700 рублей, но когда приготовили стало понятно, что старый улов», — подметила собеседница.
Затем горожанка зашла в супермаркет и решила купить палтус. К слову, стоимость деликатесной рыбы не особо отличается от цены на корюшку и зубаря.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что огурцы стали возмутительно дорогими в дальневосточной столице. В ассортименте имеются экземпляры подешевле, но четырехзначные цифры ошеломили приморцев.