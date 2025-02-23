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Posted 23 февраля, 03:07

Published 23 февраля, 03:07

Modified 23 февраля, 03:09

Updated 23 февраля, 03:09

Цены на рыбу подледного лова изумила жителей Приморского края

Шокирующее ценообразование: стоимость корюшки поразила жителей Приморья — фото

23 февраля 2025, 03:07
Фото: vostokmedia.com.

Цены на рыбу подледного лова изумила жителей Приморского края

Сюжет
Цены
Любители ароматной рыбешки, добытой на зимней рыбалке, грустят. То цены на лакомство «кусаются», то качество товара расстраивает. Подробности в материале.

Свежемороженая рыбка интересует приморцев на протяжении всего сезона и не спроста. Ведь морская охота стала недоступной для многих жителей региона из-за аномально теплой зимы.

Горожанка, увидев женщину, которая продавала рыбу, решила поинтересоваться, сколько стоят местные «деликатесы». Цены оказались вполне приемлемыми — 500 рублей за килограмм.

Фото: vostokmedia.com

Но девушку смутило, почему такой скачок произошел за месяц? Ведь буквально в конце января корюшка стоила 1 100 рублей.

«Везде ищу подвох. Может не совсем свежая, раз за такую цену. Мама буквально неделю назад покупала за 700 рублей, но когда приготовили стало понятно, что старый улов», — подметила собеседница.

Затем горожанка зашла в супермаркет и решила купить палтус. К слову, стоимость деликатесной рыбы не особо отличается от цены на корюшку и зубаря.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что огурцы стали возмутительно дорогими в дальневосточной столице. В ассортименте имеются экземпляры подешевле, но четырехзначные цифры ошеломили приморцев.

Вместо красной икры едим печально огурцы: что творится с ценами на овощи в Приморье
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