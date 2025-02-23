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Posted 23 февраля, 06:38

Published 23 февраля, 06:38

Modified 23 февраля, 07:53

Updated 23 февраля, 07:53

Сотни пассажиров ждут уже несколько часов: рейсы задержали в аэропорту Владивостока

Сотни пассажиров ждут уже несколько часов: рейсы задержали в аэропорту Владивостока

23 февраля 2025, 06:38
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Самолет
В аэропорту Владивостока 23 февраля произошли задержки двух утренних рейсов в связи с техническими неисправностями. Ситуацию контролирует Дальневосточная транспортная прокуратура.

Вылет рейса Владивосток-Москва авиакомпании «Аэрофлот», который был запланирован на 6:20, перенесен на 18:30. Ожидают отправления 315 пассажиров.

Также задерживается вылет рейса Владивосток-Новосибирск авиакомпании «S7 Airlines», который должен был отправиться в 8:55. Новый вылет назначен на 19:40, и 198 пассажиров ожидают отправления.

Перевозчики организуют питание и проживание для пассажиров, а Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение их прав. В случае нарушений пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору по указанным телефонам.

Ранее «Восток-Медиа» писало о дебоширке, которая творила немыслимое в аэропорту.

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