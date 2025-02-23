Сотни пассажиров ждут уже несколько часов: рейсы задержали в аэропорту Владивостока

Вылет рейса Владивосток-Москва авиакомпании «Аэрофлот», который был запланирован на 6:20, перенесен на 18:30. Ожидают отправления 315 пассажиров.



Также задерживается вылет рейса Владивосток-Новосибирск авиакомпании «S7 Airlines», который должен был отправиться в 8:55. Новый вылет назначен на 19:40, и 198 пассажиров ожидают отправления.



Перевозчики организуют питание и проживание для пассажиров, а Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение их прав. В случае нарушений пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору по указанным телефонам.



Ранее «Восток-Медиа» писало о дебоширке, которая творила немыслимое в аэропорту.